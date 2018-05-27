В Евросоюзе могут запретить одноразовую посуду из пластика

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на издания немецкого медиаконцерна Funke Mediengruppe и пакет мер борьбы с пластиковым мусором, который комиссия ЕС намерена представить в Брюсселе 28 мая.

Запрет должен коснуться одноразовых изделий из пластика, альтернатива которым легко доступна и приемлема по цене, поясняют СМИ.

Речь идет, в частности, об одноразовой посуде, столовых приборах, трубочках-соломинках для напитков, ватных палочках и пластиковых креплениях для воздушных шаров. Кроме того, планируется ограничить использование пластиковых упаковок для еды, которую продают на вынос закусочные.









Предложено также взимать с властей стран ЕС определенную сумму за каждый килограмм пластикового мусора, непригодного к переработке для повторного использования. Такой сбор может составить 80 центов за один килограмм, которые пойдут в общий европейский бюджет. Такая мера поможет сократить объем пластиковых отходов.