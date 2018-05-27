Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Изменения в УК Матери 328 ИТ-декрет Условия для бизнеса Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

В Евросоюзе могут запретить одноразовую посуду из пластика

Еврокомиссия планирует запретить ряд одноразовых продуктов из пластика и фактически штрафовать страны-члены Евросоюза за пластиковый мусор, который не подлежит вторичной переработке.

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на издания немецкого медиаконцерна Funke Mediengruppe и пакет мер борьбы с пластиковым мусором, который комиссия ЕС намерена представить в Брюсселе 28 мая.

 

Запрет должен коснуться одноразовых изделий из пластика, альтернатива которым легко доступна и приемлема по цене, поясняют СМИ.

 

Речь идет, в частности, об одноразовой посуде, столовых приборах, трубочках-соломинках для напитков, ватных палочках и пластиковых креплениях для воздушных шаров. Кроме того, планируется ограничить использование пластиковых упаковок для еды, которую продают на вынос закусочные.


 


Предложено также взимать с властей стран ЕС определенную сумму за каждый килограмм пластикового мусора, непригодного к переработке для повторного использования. Такой сбор может составить 80 центов за один килограмм, которые пойдут в общий европейский бюджет. Такая мера поможет сократить объем пластиковых отходов.

22:09 27/05/2018






(0)
Загрузка...


Блоги
Артем Агафонов
Между Крестом, радугой и правами человека
Валерий Щукин
Чудеса: упал на попу, а синяк на голове?
Татьяна Короткевич
Шаг доверия к обществу
Анатолий Лебедько
«Бурбалкі» о потопе, детях на улице,...
Павел Знавец
Вільгельм Кубэ: сапраўднае аблічча.
Игорь Драко
Мировой бардак как гарантия мира
Петр Рудковский
Абсурдныя ўяўленні пра нацыянальную ідэю
Павел Севярынец
ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСІ. Статут ВКЛ


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё