Трехметровая Алеся в железной юбке будет встречать гостей в Гродно





«Осталось раскрасить и будем ставить нашу красавицу», — говорит бизнесмен Геннадий Бергер. Cкульптура сделано из искусственного камня и весит около 120 кг, рассказывает Hrodna.life.









«Идея поставить на въезде в город статую женщины с национальной символикой появилась у городских служб, — рассказывает Геннадий Бергер. — Из дерева она бы быстро потеряла вид, а делать из бетона никто не захотел. Обратились ко мне, так как знали, что я занимаюсь декоративными вазонами, которые делаю из искусственного камня. Долго не думая, мы взялись с парнями за эту работу. Сначала делали скульптуру из дерева, а потом из нее сделали форму и отливали».





Прототипом для скульптуры должна была стать фотография белорусской девушки в национальном костюме, но из-за нехватки времени мастера решили немного изменить проект.





Дизайнеры предложили сделать скульптуру по фотографии, но выполнить это за короткое время было просто нереально. Главная задача стояла — успеть к фестивалю. Теперь скульптуру раскрашивают в национальную символику. Перед установкой ее еще покроют специальным лаком.





«Хочется верить, что женщина, которую мы назвали Алеся, как в той известной песне, простоит десятки лет», — добавил бизнесмен.





Скульптура будет иметь еще и юбку из железа. Ее созданием сейчас занимаются местные кузнецы. В будущем эту юбку «Зеленстрой» наполнит цветами.



