Букеровская премия назвала пять лучших книг за 50 лет





В финальный список вошли пять книг – по одному лауреату из каждого десятилетия с 1969 года, когда был вручен первый Букер. Среди них Английский пациент (премия 1992) канадца Майкла Ондатже, Волчий зал британки Хилари Мэнтел (2009, 2012) и Лунный тигр (1987) ее соотечественницы Пенелопы Лайвли, Линкольн в бардо американца Джорджа Сондерса (2017) и В свободном государстве (1971) индийца Видиадхара Найпола.





Победитель будет определен открытым голосованием. Его результаты огласят 8 июня в Лондоне.









Ранее на этой неделе в Лондоне объявили лауреата Букеровской премии. Им стала писательница украинского происхождения Ольга Токарчук и ее роман Полеты, переведенный Дженнифер Крофт.





Напомним, Букеровская премия вручается с 1969 года. До 2014 года приз – 50 тысяч фунтов стерлингов – могли получить лишь граждане Великобритании, Ирландии и стран британского Содружества. Сейчас на награду могут претендовать писатели из любой страны при условии, что роман был написан на английском языке и опубликован официальным издателем в Великобритании в год присуждения премии.



