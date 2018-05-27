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Букеровская премия назвала пять лучших книг за 50 лет

Специальное жюри Букеровской премии выбрало лучших авторов, удостоившихся этой награды с момента ее основания. Они будут претендовать на награду Золотой букер, сообщается на сайте премии в воскресенье, 27 мая.


В финальный список вошли пять книг – по одному лауреату из каждого десятилетия с 1969 года, когда был вручен первый Букер. Среди них Английский пациент (премия 1992) канадца Майкла Ондатже, Волчий зал британки Хилари Мэнтел (2009, 2012) и Лунный тигр (1987) ее соотечественницы Пенелопы Лайвли, Линкольн в бардо американца Джорджа Сондерса (2017) и В свободном государстве (1971) индийца Видиадхара Найпола.

Победитель будет определен открытым голосованием. Его результаты огласят 8 июня в Лондоне.


Ранее на этой неделе в Лондоне объявили лауреата Букеровской премии. Им стала писательница украинского происхождения Ольга Токарчук и ее роман Полеты, переведенный Дженнифер Крофт.

Напомним, Букеровская премия вручается с 1969 года. До 2014 года приз – 50 тысяч фунтов стерлингов – могли получить лишь граждане Великобритании, Ирландии и стран британского Содружества. Сейчас на награду могут претендовать писатели из любой страны при условии, что роман был написан на английском языке и опубликован официальным издателем в Великобритании в год присуждения премии.


20:47 27/05/2018






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