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Как сообщает ria.ru, трехпролетный путепровод, именуемый в народе "мостом глупости", построили в 2011 году. Высота транспортного средства, способного пройти под ним, не должна превышать 2,7 метра. Соответствующие предупреждающие знаки там есть. Несмотря на это машины довольно часто застревают под этим путепроводом.









Теперь местные власти планируют покрасить мост светоотражающей краской, чтобы он привлекал дополнительное внимание водителей.