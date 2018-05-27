В российском Петербурге 150-я машина застряла под "мостом глупости"
В российском Санкт-Петербурге уже 150-я машина "ГАЗель" застряла под низким мостом, где размещена предупреждающая надпись: "Опасно! Низкий мост. ГАЗель не проедет".
Фото: VK.com
Как сообщает ria.ru, трехпролетный путепровод, именуемый в народе "мостом глупости", построили в 2011 году. Высота транспортного средства, способного пройти под ним, не должна превышать 2,7 метра. Соответствующие предупреждающие знаки там есть. Несмотря на это машины довольно часто застревают под этим путепроводом.
Теперь местные власти планируют покрасить мост светоотражающей краской, чтобы он привлекал дополнительное внимание водителей.
20:38 27/05/2018
Загрузка...
Министерство внутренних дел Беларуси выступило в неожиданной для себя роли и заступилось за христианские ценности. Защищать христианские ценности очень похвально, но ведь не сексом единым они ограничиваются. Тем более, что традиционные христианские семейные ценности не предполагают также разводов, абортов, внебрачных отношений и многого другого легализованного в Беларуси и демонстрируемого с самого верха белорусской вертикали.