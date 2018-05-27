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Каким образом нелегалы из Ирака попали на белорусско-латвийскую границу? Задержали двоих мужчин и женщину с ребенком

Как сообщает сайт Государственного пограничного комитета, "гостей" с Ближнего Востока привезли на границу организаторы незаконного канала миграции.

 gpk.gov.by
Нелегалов задержали в километре от границы с Латвией. Сейчас правоохранители ищут тех, кто помогал им попасть на территорию ЕС через Беларусь. Всех ждет уголовная ответственность.


19:04 27/05/2018






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