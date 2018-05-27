Каким образом нелегалы из Ирака попали на белорусско-латвийскую границу? Задержали двоих мужчин и женщину с ребенком
Как сообщает сайт Государственного пограничного комитета, "гостей" с Ближнего Востока привезли на границу организаторы незаконного канала миграции.
gpk.gov.by
Нелегалов задержали в километре от границы с Латвией. Сейчас правоохранители ищут тех, кто помогал им попасть на территорию ЕС через Беларусь. Всех ждет уголовная ответственность.
19:04 27/05/2018
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Министерство внутренних дел Беларуси выступило в неожиданной для себя роли и заступилось за христианские ценности. Защищать христианские ценности очень похвально, но ведь не сексом единым они ограничиваются. Тем более, что традиционные христианские семейные ценности не предполагают также разводов, абортов, внебрачных отношений и многого другого легализованного в Беларуси и демонстрируемого с самого верха белорусской вертикали.