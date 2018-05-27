Героям фильма «Белые Росы» в Гродно установили скульптуры
В Гродно, на пересечении улиц Дзержинского и Курчатова, установили деревянные скульптуры героев фильма «Белые Росы»: Федоса Ходаса (актёр Всеволод Санаев) и его соседа Тимофея (актёр Борис Новиков).
В скульптурную композицию включили и пса по кличке Валет.
Фото Леонида Щеглова, БелТА.
Фильм «Белые Росы» снимался в 1983 году в Гродно, в микрорайонах Переселка и Девятовка.
18:43 27/05/2018
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