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Суд над главным архитектором Бобруйска начнётся 1 июня

Слушания будут проходить в городе Черикове Могилёвской области.

Как сообщил судья суда Чериковского района Александр Кравченко, первое заседание состоится 1 июня в 10.00.

Следствие по делу начальника управления архитектуры и градостроительства Бобруйского горисполкома Артура Дарашкевича продолжалось полгода. Всё это время он находился в СИЗО № 5 в Бобруйске. Как сообщали местные СМИ, было установлено, что Дарашкевич неоднократно принимал от представителей юридических лиц товарно-материальные ценности в обмен на благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию. Всего в ходе следствия выявили три эпизода получения взятки.

«В одном случае предметом интереса обратившихся к нему было согласование проектной документации, в двух других – подписание актов приемки объектов при окончании строительства. Взятки давались вещами – мобильными телефонами и алкоголем на общую сумму в размере 660 рублей», – рассказал журналистам следователь по особо важным делам Бобруйского межрайонного отдела следственного комитета Сергей Коваленко.

Начальника отдела архитектуры и градостроительства Бобруйского горисполкома Артура Дарашкевича сотрудники ОБЭП задержали 14 ноября 2017 года. Ему предъявили обвинение по ч. 1 и ч. 2 ст. 430  Уголовного кодекса Республики Беларусь (принятие должностным лицом для себя или для близких материальных ценностей либо приобретение выгод имущественного характера, предоставляемых исключительно с занимаемым должностным положением и получение взятки повторно либо путём вымогательства, либо группой лиц по предварительному сговору).  Санкция ч.2 ст.430 предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трёх до десяти лет с конфискацией имущества и лишением права занимать определённые должности и заниматься определёнными видами деятельности.


30-летний Артур Дарашкевич занимал должность главного архитектора Бобруйска с 2015 года. Летом 2017 года он проходил в качестве свидетеля по делу бывшего председателя бобруйского горисполкома Андрея Коваленко. Дарашкевич давал показания по эпизоду с переводом квартир из жилого в нежилой фонд.

Правозащитники отмечают, что передача дела на «окраину» Беларуси можно расценивать по-разному, в том числе – подозревать, что оно «шито белыми нитками».

В любом случае это говорит о том, что к этому делу не хотят привлекать внимание общественности, СМИ…




Марина Михневич, “Бобруйский курьер”
18:11 27/05/2018






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