Скандалы в Белом Доме: куда пропала Мелания Трамп?

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Последний раз ее видели 10 мая, когда она вместе с Дональдом Трампом приняла участие в праздновании Дня признательности матерям и супругам военнослужащих в США. Спустя четыре дня после этого Белый дом выпустил неожиданное заявление, что первую леди США прооперировали. Неделю назад ее выписали из госпиталя, однако пока ее так никто и не видел. Президент Трамп на вопросы журналистов о состоянии своей жены отвечает, что она прекрасно себя чувствует, пишет rusjev.









"У нее все в порядке. Она смотрит на нас, она прямо здесь", — делает он странные заявления.





Дональд и Мелания Трамп





Секретарь Мелании Трамп Стефани Гришам более многословна.





"Она отлично себя чувствует. Она участвует в некоторых внутренних встречах со своим персоналом, чтобы планировать предстоящие события", — говорит Гришам.





Правда, когда Мелания Трамп вернется к общественной жизни и запланированные ей мероприятия состоятся, Стефани не сказала.





Несмотря на то что, как рассказали представители семьи Трамп, операция прошла успешно, тот факт, что после нее Мелания Трамп почти неделю провела в больнице, довольно странен.





"Это амбулаторная процедура. Обычно после операции вы некоторое время остаетесь в госпитале, чтобы исключить кровотечение, а затем идете домой", — рассказала профессор медицинского факультета Луисвиллского университета доктор Элеонора Ледерер.





Впрочем, другой врач, доктор Джеффри Кадедду, отметил, что сильно переживать не стоит — просто медперсонал хотел лишний раз перестраховаться, что с Меланией Трамп все будет в порядке, поэтому и продлил ее пребывание в госпитале.





"Это все лишь потому, что она первая леди", — сказал он.





Тем не менее вопрос, почему ее до сих пор никто не видел, остается открытым.



