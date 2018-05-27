Троица: как отмечают день рождения Церкви

У римо-католиков в это воскресенье тоже Троица. Западные христиане празднуют ее в первое воскресенье после Пятидесятницы (была 20 мая). У православных же и грекокатоликов Пятидесятница (Сошествие Святого Духа) и Троица совпадают.





А история праздника такова. Через десять дней после Вознесения Христова на апостолов, молившихся вместе с Пресвятой Девой в доме на Сионской горе, сошел Святой Дух. Вот как описано это событие в Деяниях святых апостолов: «И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого». Так явилась людям третья ипостась Триединого Бога. Ведь раньше верующие знали только Бога-Отца и Бога-Сына — Иисуса Христа.









Пятидесятница считается днем рождения вселенской апостольской Церкви. Святой Дух дал апостолам умение говорить на иностранных языках, которых они раньше не знали, и с помощью этого дара они смогли проповедовать христианское учение среди разных народов.





В украинских обрядах и обычаях празднования Троицы переплелись религиозные убеждения и языческие верования наших предков. Так, в старину люди целыми семьями шли в церковь на праздничную службу — нарядные, с букетами и свечами. А после посещения храма ходили в лес и несли гостинцы русалкам, чтобы те не погубили посевов и не забрали у девчат женихов… Существовало поверье, что в течение недели после Троицы русалки ходят по земле. Чтобы уберечься от их чар, нужно носить с собой окропленный святой водой букет трав: «Якщо оберіг не взяти, то русалки нападуть і залоскочуть». Кроме того, в течение Зеленой недели люди не купались в реках и озерах. В народе считалось, что на это могут отважиться только киевские ведьмы, поскольку они совершенно не боятся русалок. Чтобы задобрить зеленоволосых красавиц, для них даже пекли особый хлеб, который оставляли на поле.









Впрочем, хлебом, сдобными пирогами и троицкими калачами угощали не только мавок. В этот день на праздничный обед приглашали кумовьев, родственников, соседей и друзей. На стол хозяйки традиционно подавали холодец из петуха, зеленый борщ и пирожки с соленым творогом, яйцами и зеленью, молочную кашу и вареники с клубникой. Выпечки обычно готовили много, чтобы раздать обездоленным людям. Ведь, согласно заветам предков, тот, кто не забудет в праздник о бедняках и сиротах, «весь рік не буде лиха мати».



