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Подробности: в Светлогорске пятиклассник выпрыгнул из окна школы

О том, что 11-летний ученик 4-й школы выпрыгнул из окна второго этажа, мы уже писали ранее. Это случилось 15 мая в первой половине дня. Тогда ребенка доставили в больницу, где диагностировали переломы обеих стоп.


Как стало известно ranak.me, во время перемены, находясь в классе, мальчик поссорился с одноклассником, подбежал к окну, вскочил на подоконник и спрыгнул со второго этажа.

По информации медиков, на прошлой неделе пятиклассника выписали из больницы в удовлетворительном состоянии, он находится дома на амбулаторном долечивании.


16:53 27/05/2018






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