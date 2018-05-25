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Подробности: в Светлогорске пятиклассник выпрыгнул из окна школы

О том, что 11-летний ученик 4-й школы выпрыгнул из окна второго этажа, мы уже писали ранее. Это случилось 15 мая в первой половине дня. Тогда ребенка доставили в больницу, где диагностировали переломы обеих стоп.