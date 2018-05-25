Подробности: в Светлогорске пятиклассник выпрыгнул из окна школы
О том, что 11-летний ученик 4-й школы выпрыгнул из окна второго этажа, мы уже писали ранее. Это случилось 15 мая в первой половине дня. Тогда ребенка доставили в больницу, где диагностировали переломы обеих стоп.
Как стало известно ranak.me, во время перемены, находясь в классе, мальчик поссорился с одноклассником, подбежал к окну, вскочил на подоконник и спрыгнул со второго этажа.
По информации медиков, на прошлой неделе пятиклассника выписали из больницы в удовлетворительном состоянии, он находится дома на амбулаторном долечивании.
16:53 27/05/2018
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Министерство внутренних дел Беларуси выступило в неожиданной для себя роли и заступилось за христианские ценности. Защищать христианские ценности очень похвально, но ведь не сексом единым они ограничиваются. Тем более, что традиционные христианские семейные ценности не предполагают также разводов, абортов, внебрачных отношений и многого другого легализованного в Беларуси и демонстрируемого с самого верха белорусской вертикали.