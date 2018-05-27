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Минские буддисты 29 мая отметят День Просветления Будды

Центр буддийской культуры и традиций приглашает присоединиться к празднованию самого священного праздника для буддистов всего мира - дня Просветления Будды.

Считается, что в этот день последствия как полезных, так и вредных действий усиливаются многократно. Поэтому этот день буддисты особенное внимание уделяют духовной практике и совершению благих действий, таких как проявление щедрости, сопричастной радости, заботы и альтруизма.

В программе – праздничная медитация, посвящённая всем существам, лекция о пути сочувствия в буддизме, подарки мудрости, экскурсия по центру, а также показ фильма «История буддизма. Путешествие, наполненное глубоким смыслом» (режиссер А. Толошный, снят при содействии и рекомендован Институтом востоковедения Российской Академии Наук).

Праздник имеет множество названий – Сага Дава, Весак, Дончод-хурал – и традиционно отмечается в полнолуние четвёртого месяца по лунному календарю. В этом году эта дата выпала на 29 мая. В этот день две с половиной тысячи лет назад исторический Будда, Сиддхартха Гаутама достиг Просветления и позже на 80-м году жизни ушел в Паранирвану. В Тхераваде в этот же день празднуют и его день рождения.


«В Сага Дава заслуги увеличиваются в 10 миллионов раз, а кармические последствия – в 100 тысяч раз! – поделился председатель Центра буддийской культуры и традиций Александр Лузгин. – В этот день и в течение месяца Сага Дава буддисты применяют все методы накопления заслуг: уделяют больше времени духовным практикам, отправляются в паломничество, обходят ступы или храмы, совершают подношения и особенно активно проявляют сочувствие и заботу в повседневно жизни. Некоторым из них мы научим участников празднования, чтобы каждый имел возможность провести этот вечер максимально полезно».

В резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, принятой 8 февраля 2000 года, праздник получил международное признание и ежегодно отмечается ООН. В этот день подчеркивается вклад буддизма в духовное развитие человечества.

15:16 27/05/2018






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