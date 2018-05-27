Открытие на Зыбицкой выставки с интригующим названием «Брачное поведение животных в дикой природе» вызвало немалый резонанс. Еще бы: в экспозиции - десятки чучел животных, запечатленные во время спаривания. Выставку к нам привез российский таксидермист (специалист по чучелам) Павел Глазков.





На выставке были и такие экспонаты Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

Не меньше, чем сама выставка, шокировала и цена - 15 рублей! Позже ее снизили до 5. Но не успела выставка проработать и двух недель, как ее решили закрыть. Почему? Тут же пошли слухи, что все дело в Мингорисполкоме. Мол, то ли сами чиновники усмотрели крамолу, то ли снова неравнодушные пенсионеры нажаловались…





Действительно, жалобы от горожан по поводу этой выставки были.





- Нам прислали примерно три-четыре жалобы, указывая на моральный аспект выставки. Коллективных заявлений не было, - говорят в пресс-службе Мингорисполкома. - Выставка была согласована, Мингорисполком решения о ее закрытии не принимал.









Организаторы тоже говорят, что выставка прекратила работу не по причине жалоб.





- У нас - 100% положительных отзывов о выставке, оставленных в книге отзывов и предложений. И от минчан, и от иностранцев. Но выставка действительно закрыта, в данный момент мы занимаемся техническими деталями, все комментарии будут позже. А закрывается она по техническим причинам, - прокомментировали «Комсомолке» в компании «Экспонент», которая занималась организацией выставки.





Выставка в Минске не проработала и двух недель Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ







