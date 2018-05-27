Греции молния ударила в автобус с пассажирами
На севере Греции молния ударила в междугородний автобус с пассажирами, автобус полностью сгорел, никто не пострадал.
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Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, ЧП произошло около 16.00 вблизи деревни Монастираки в городском округе Ферес.
Автобус, выполнявший рейс Александруполис-Орестиада, от удара молнии сразу же загорелся. Благодаря водителю, все пассажиры быстро покинули автобус и никто из них не пострадал.
14:20 27/05/2018
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