Греции молния ударила в автобус с пассажирами

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Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, ЧП произошло около 16.00 вблизи деревни Монастираки в городском округе Ферес.





Автобус, выполнявший рейс Александруполис-Орестиада, от удара молнии сразу же загорелся. Благодаря водителю, все пассажиры быстро покинули автобус и никто из них не пострадал.



