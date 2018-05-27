Это язык такой: в России составили рейтинг самых матерящихся городов

Респондентам задавали всего три вопроса: ругаются ли они матом, как часто это делают и ругались ли в день опроса. В итоге был составлен своеобразный рейтинг из 30 городов, в которых мат-перемат по поводу и без употребляется наиболее часто.





В тройку «лидеров» попали Пермь, Воронеж и Иваново. Наиболее воспитанными оказались жители Омска, Владивостока и Казани — эти города замыкают список. Москва оказалась на 18 месте.





Всего было опрошено 3000 человек в возрасте от 18 до 54 лет.



