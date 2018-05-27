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Это язык такой: в России составили рейтинг самых матерящихся городов

Самые матерящиеся россияне живут в Перми — к такому выводу пришли исследователи из маркетингового агентства Zoom Market в ходе социологического исследования.

Респондентам задавали всего три вопроса: ругаются ли они матом, как часто это делают и ругались ли в день опроса. В итоге был составлен своеобразный рейтинг из 30 городов, в которых мат-перемат по поводу и без употребляется наиболее часто. 

В тройку «лидеров» попали Пермь, Воронеж и Иваново. Наиболее воспитанными оказались жители Омска, Владивостока и Казани — эти города замыкают список. Москва оказалась на 18 месте.

Всего было опрошено 3000 человек в возрасте от 18 до 54 лет. 


KP.ru
13:16 27/05/2018






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