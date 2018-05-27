«Шел, никого не трогал, а тут медведь»: житель Витебска встретил на дороге медведя
Встреча с медведем произошла на дороге в большом лесном массиве у деревни Желязняки Витебского района.
Фото встреченного медведя опубликовал в социальной сети «Вконтакте» житель Витебска Кирилл Иванов. Он пишет, что на этой дороге часто встречал различных зверей, но такой хищник ему навстречу еще ни разу не выходил.
— Из за шока я не успел испугаться. Медведь минуты две-три не уходил, поэтому я успел его сфотографировать. Зверь был реально огромный, по фотографии этого трудно понять, — рассказал «ННВ» Кирилл.
Это не первая в этом году встреча людей медведем в Витебском районе. 23 марта четырехлетний самец травмировал жителя деревни Пукшино. Тогда в результате принятых мер медведя отогнали от населенного пункта на расстояние 7-8 километров, сообщало Минприроды.
12:52 27/05/2018
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