



Фото встреченного медведя опубликовал в социальной сети «Вконтакте» житель Витебска Кирилл Иванов. Он пишет, что на этой дороге часто встречал различных зверей, но такой хищник ему навстречу еще ни разу не выходил.





— Из за шока я не успел испугаться. Медведь минуты две-три не уходил, поэтому я успел его сфотографировать. Зверь был реально огромный, по фотографии этого трудно понять, — рассказал «ННВ» Кирилл.





Это не первая в этом году встреча людей медведем в Витебском районе. 23 марта четырехлетний самец травмировал жителя деревни Пукшино. Тогда в результате принятых мер медведя отогнали от населенного пункта на расстояние 7-8 километров, сообщало Минприроды.