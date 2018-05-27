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Обручальное кольцо Меган Маркл назвали "дешевым"

Несмотря на то, что после свадьбы Меган Маркл и принца Гарри прошло достаточно времени, страсти вокруг событий не утихают. Казалось бы светские сплетники уже успели обсудить все — платье, прическу, макияж, гостей, но нашлась одна важная деталь, которую подметили в России.

Об этом пишет КП.
В день венчания на руке Меган Маркл блестел перстень с аквамарином приблизительно в 60 карат. Стоимость кольца составляет примерно 10 миллионов евро. А главная его ценность в том, что перстень раньше принадлежал матери жениха принцессе Диане.


Это кольцо и вызвало интерес сплетников. Пока одни восторгались красотой украшения, другие пришли в недоумение, почему Гарри остановил выбор именно на этом перстне. Среди последних оказалась и супруга российского табачного магната Алексея Шаповалова модель Ксения Царицына.


«Аквамарин — прекрасный камень, меняющий цвет в зависимости от настроения хозяина. И то, что Гарри подарил Меган ювелирное украшение своей матери, тоже прекрасно. Но почему Гарри остановил свой выбор именно на нем? Это не самый дорогой камень», — со знанием дела написала в соцсети девушка.

По мнению модели, в сокровищнице британской короны и среди обширной коллекции украшений Леди Ди наверняка есть что-то более драгоценное.

«Супруга принца Уильяма Кейт, например, в свое время получила на свадьбу кольцо с гигантским сапфиром, так же принадлежавшее Диане. Так почему же Гарри выбрал полудрагоценный аквамарин? Неужели у этого жеста есть какой-то другой подтекст», — возмутилась Ксения.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», венчание принца Гарри и Меган Маркл прошло 19 мая в Виндзорском замке. Торжественная церемония состоялась в часовне Святого Георга. Обвенчал Гарри и Меган архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби. На свадьбе присутствовали около 600 гостей.


12:35 27/05/2018






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