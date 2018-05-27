16-летняя белоруска заняла второе место на вокальном шоу на НТВ





Об этом в прямом эфире заявил член жюри, продюсер Виктор Дробыш. Он отметил, что за Веру «болела вся ее страна и ее президент». Дробыш добавил, что для Веры всегда открыты его сердце, студия и компания.





Победу во втором сезоне «Ты супер!» одержала Диана Анкудинова.





На разных этапах конкурса белоруска успешно исполняла песню «Океана Эльзы» на украинском языке («Обийми»), Fire To The Rain из репертуара британской певицы Адель, а также (вместе с Русланом Алехно) песни «Мой родны кут» и «Зачарованая». Последняя песня на слова поэта Геннадия Буравкина прозвучала в финале.





«Ты супер!» — вокальный конкурс для детей, оставшихся без попечения родителей.





В проекте принимали участие 82 ребенка из 13 стран в возрасте от 8 до 18 лет. В финал вышли 11 претендентов, в том числе, и белоруска. В жюри проекта работали композитор Игорь Крутой, певец Сергей Лазарев, певица Юлианна Караулова, а также композитор и продюсер Виктор Дробыш.





Вера Ярошик оказалась в детском доме в три года при живых родителях, которые были лишены родительских прав (в том числе, за употребление алкоголя). Экс-директор Дивинского детского дома Вера Пикула рассказала «Брестской газете», что девушка учится в 10-м классе Дивинской школы и углубленно изучает белорусский и английский языки. Ее средний балл 8,5 или «даже чуть больше».



В Дивинский детский дом вместе с родным братом Вера была переведена из Кобринского. Старший брат с прошлого года в детском доме не живет. Он сейчас учится в Высоковском сельскохозяйственном колледже. В Дивинский детский дом вместе с родным братом Вера была переведена из Кобринского. Старший брат с прошлого года в детском доме не живет. Он сейчас учится в Высоковском сельскохозяйственном колледже.









Вера играет на цимбалах и фортепиано. Пять лет назад участвовала в проекте «Я пою!» на ОНТ. В будущем планирует связать свою жизнь с музыкой и стать профессиональным артистом, пишет udf.by

По словам экс-директора детского дома, сейчас Вера общается и с мамой, и с папой, которые начали новую жизнь: ездит в Брест и там встречается с ними. А на каникулы ее забирает бабушка.