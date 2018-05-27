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Бутылка вина эпохи Людовика XVI продана за 120 тысяч долларов

Виноград, который пошел на изготовление этого вина, был собран в годы правления короля Людовика XVI Вино, датированное 1774 годом, продано с аукциона на востоке Франции за рекордную сумму в 103 700 евро (120 800 долларов).

AFP

В раритетной бутылке содержится так называемое желтое вино (vin jaune - особый сорт сухого белого вина), произведенное в департаменте Юра. Виноград, который пошел на его изготовление, был собран в годы правления короля Людовика XVI, пишет Би-би-си.

На аукционе были проданы еще две бутылки из той же коллекции: одна ушла за 76 250 евро, а другая - за 73 200 евро.
Все три бутылки емкостью 0,87 л каждая были произведены на винном дворе Анатоля Верселя.

На протяжении двух с половиной столетий ими владели потомки винодела, проживающие в городе Арбуа, винной столицы Юры. Это вино считается одним из старейших из существующих на планете.

Покупателями стали канадцы, а также анонимный покупатель со связями во Франции, который приобрел вино для неких американцев.

По словам Брижитт Фено, проводившей аукцион от имени фирмы Encheres в Юре, она не ожидала, что вино будет продано так дорого.

"Последний раз рекорд был поставлен в 2011 году, когда мы получили за бутылку 57 тысяч евро, - рассказала она. - В комнате при известии о продаже раздались аплодисменты виноделов. Это было очень трогательно".


В 1994 году комиссия в составе 24 экспертов-дегустаторов оценило эту марку вина по десятибалльной шкале, присудив ему 9,4 баллов.


09:28 27/05/2018






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