Умер ходивший по Луне астронавт Алан Бин

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте NASA.





Алан Бин. Фото: NASA

Как отмечает космическое ведомство, Бин почувствовал себя плохо около двух недель назад, когда находился в штате Индиана. Он был доставлен в больницу в Хьюстоне (штат Техас). Астронавт скончался в этом медицинском учреждении в окружении близких, пишет news.tut.by





«Алан был самым сильным и добрым человеком из тех, кого я встречала. Он был любовью всей моей жизни, мне будет ужасно его не хватать», — приводятся в заявлении слова Лесли, супруги Бина.





Астронавт Харрисон Шмитт, который знал Бина, сравнил его с деятелем эпохи Возрождения, так как тот интересовался и наукой, и техникой, и живописью. «Его энтузиазм в отношении космоса и искусства никогда не иссякал», — отметил Шмитт.





Бин был отобран в отряд астронавтов в 1963 году, до этого он служил военным летчиком. На поверхность Луны он ступил в ноябре 1969 года, он являлся тогда членом экипажа корабля Apollo 12. Бин, в частности, собирал грунт для отправки на Землю и помогал в проведении научных экспериментов. Как отмечается в заявлении NASA, астронавт «установил на поверхности Луны первый генератор с ядерным источником питания».









В 1973 году Бин совершил полет в космос в рамках программы Skylab, он был командиром экипажа одной из экспедиций на орбитальную станцию. В общей сложности астронавт, по оценкам NASA, провел в космосе 69 суток, 15 часов и 45 минут, в том числе 31 час и 31 минуту на поверхности Луны.





Бин ушел из космического ведомства в 1981 году. В последующие годы он активно занимался живописью. Многие картины, написанные астронавтом, связаны с космической тематикой.



