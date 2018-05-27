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Умер ходивший по Луне астронавт Алан Бин

Американский астронавт Алан Бин, который являлся четвертым по счету человеком, ступившим на поверхность Луны, скончался в субботу в возрасте 86 лет в больнице.

 Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте NASA.

Алан Бин. Фото: NASA
Как отмечает космическое ведомство, Бин почувствовал себя плохо около двух недель назад, когда находился в штате Индиана. Он был доставлен в больницу в Хьюстоне (штат Техас). Астронавт скончался в этом медицинском учреждении в окружении близких, пишет news.tut.by

«Алан был самым сильным и добрым человеком из тех, кого я встречала. Он был любовью всей моей жизни, мне будет ужасно его не хватать», — приводятся в заявлении слова Лесли, супруги Бина.

Астронавт Харрисон Шмитт, который знал Бина, сравнил его с деятелем эпохи Возрождения, так как тот интересовался и наукой, и техникой, и живописью. «Его энтузиазм в отношении космоса и искусства никогда не иссякал», — отметил Шмитт.

Бин был отобран в отряд астронавтов в 1963 году, до этого он служил военным летчиком. На поверхность Луны он ступил в ноябре 1969 года, он являлся тогда членом экипажа корабля Apollo 12. Бин, в частности, собирал грунт для отправки на Землю и помогал в проведении научных экспериментов. Как отмечается в заявлении NASA, астронавт «установил на поверхности Луны первый генератор с ядерным источником питания».


В 1973 году Бин совершил полет в космос в рамках программы Skylab, он был командиром экипажа одной из экспедиций на орбитальную станцию. В общей сложности астронавт, по оценкам NASA, провел в космосе 69 суток, 15 часов и 45 минут, в том числе 31 час и 31 минуту на поверхности Луны.

Бин ушел из космического ведомства в 1981 году. В последующие годы он активно занимался живописью. Многие картины, написанные астронавтом, связаны с космической тематикой.


09:00 27/05/2018






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