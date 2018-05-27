Два шестилетних ребенка погибли при пожаре в Бобруйске
Сообщение о пожаре в девятиэтажном доме поступило в МЧС 27 мая в 2.41.
Два ребенка — мальчик и девочка детсадовского возраста были дома одни. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.
Фото: МЧС
Сообщение о пожаре в девятиэтажном доме поступило в МЧС 27 мая в 2.41.
Когда спасатели вскрыли металлическую дверь, в квартире на восьмом этаже было сильное задымление. На полу в спальне нашли двух детей — 6-летнего мальчика и девочку.
Детей передали медикам, однако, спасти их не удалось.
Мать в момент пожара дома отсутствовала. Старший ребенок находился у бабушки.
Причины и обстоятельства пожара выясняются.
08:56 27/05/2018
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