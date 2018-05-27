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Два шестилетних ребенка погибли при пожаре в Бобруйске

Сообщение о пожаре в девятиэтажном доме поступило в МЧС 27 мая в 2.41.

Два ребенка — мальчик и девочка детсадовского возраста были дома одни. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.
Фото: МЧС
Сообщение о пожаре в девятиэтажном доме поступило в МЧС 27 мая в 2.41.

Когда спасатели вскрыли металлическую дверь, в квартире на восьмом этаже было сильное задымление. На полу в спальне нашли двух детей — 6-летнего мальчика и девочку.

Детей передали медикам, однако, спасти их не удалось.

Мать в момент пожара дома отсутствовала. Старший ребенок находился у бабушки.


Причины и обстоятельства пожара выясняются.


08:56 27/05/2018






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