В Витебске собирают самый большой гидроподъемник в Восточной Европе
Такая техника может обслуживать дома до 25 этажей.
|
1 из 2
Машиностроительная компания «Витебские подъемники» готовит к выпуску опытный образец самого высокого гидроподъемника в странах Восточной Европы ВИПО-52. Его высота — 56 м, вылет стрелы — еще около 30 м. Аналогов не производят ни в России, ни где-либо еще в СНГ. Пока машины такой высоты можно купить только в Западной Европе. Подобная техника может обслуживать дома до 25 этажей, использоваться МЧС на высоких объектах, пишет БелТА.
20:38 26/05/2018
Загрузка...
Министерство внутренних дел Беларуси выступило в неожиданной для себя роли и заступилось за христианские ценности. Защищать христианские ценности очень похвально, но ведь не сексом единым они ограничиваются. Тем более, что традиционные христианские семейные ценности не предполагают также разводов, абортов, внебрачных отношений и многого другого легализованного в Беларуси и демонстрируемого с самого верха белорусской вертикали.