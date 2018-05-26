В Витебске собирают самый большой гидроподъемник в Восточной Европе

Машиностроительная компания «Витебские подъемники» готовит к выпуску опытный образец самого высокого гидроподъемника в странах Восточной Европы ВИПО-52. Его высота — 56 м, вылет стрелы — еще около 30 м. Аналогов не производят ни в России, ни где-либо еще в СНГ. Пока машины такой высоты можно купить только в Западной Европе. Подобная техника может обслуживать дома до 25 этажей, использоваться МЧС на высоких объектах, пишет БелТА.