Как будут начислять плату за общежития: Новая инструкция

Плату за общежитие будут начислять дополнительно к «коммуналке», пишет сайт intex-press.by





Соответствующее решение Брестского облисполкома размещено на Национальном правовом портале и вступает в силу после официального опубликования (с 26 мая). По инструкции, которая содержится в документе, будут начислять плату за пользование жилыми помещениями во всех общежитиях государственного жилфонда, кроме общежитий учреждений образования.









От чего будет зависеть плата





Размер начислений за проживание в общежитиях будет зависеть от нескольких показателей:





- от категории общежития. Больше всего придется платить тем, кто живет в общежитиях первой категории, меньше всего – третьей. К первой категории относятся общежития, где в блоках имеются комнаты, санузел, кухня, ко второй – общежития, где в блоке есть комнаты, санузел, а кухня общего пользования расположена на этаже, к третьей категории – общежития, где есть комнаты, а кухни, санузлы, душевые – общего пользования;





- от площади занимаемого помещения. Чем она больше, тем выше будет плата;





- от благоустроенности общежития. Если в общежитии нет какой-либо коммуникации (например, водоснабжения), плата будет меньше;





- от местонахождения общежития. Если общежитие находится в Бресте, платить за проживание нужно будет больше, чем, например, в Барановичах или Пинске.













Как будут считать





Начислять плату за проживание будут по формуле:





плата = БС х К1 х К2 хК3х S.





БС – это базовая ставка, которая равна базовой величине, умноженной на 0,1.





К1 – коэффициент, учитывающий местонахождение жилого помещения (для Барановичей равен 0,45).





К2 – коэффициент, зависящий от категории общежития. Для общежитий первой категории этот коэффициент равен 1; второй категории – 0,9; третьей – 0,8.





К3 – коэффициент, зависящий от благоустройства. Он равен 0,9 за каждую отсутствующую коммуникацию (горячее, холодное водоснабжение, канализация, центральное отопление). Если все коммуникации есть, этот коэффициент равен 1.





S – общая площадь занимаемого жилого помещения.









Сколько придется платить





Например, барановичская семья проживает в общежитии со всеми коммуникациями, где санузел расположен в блоке, а кухня – общая на этаж (то есть это общежитие второй категории). Семья занимает помещение площадью 30 квадратных метров. В месяц за проживание им придется платить 29,8 рубля в месяц. И это без «коммуналки».





Подобные инструкции ранее разработали и в некоторых других областях страны, а также в Минске. В некоторых случаях привело к существенному увеличению платы за проживание в общежитиях.