Как будут начислять плату за общежития: Новая инструкция
На размер платежа будет влиять площадь занимаемого жилья, категория общежития, его благоустроенность, а также то, в каком населенном пункте оно находится.
Плату за общежитие будут начислять дополнительно к «коммуналке», пишет сайт intex-press.by.
Соответствующее решение Брестского облисполкома размещено на Национальном правовом портале и вступает в силу после официального опубликования (с 26 мая). По инструкции, которая содержится в документе, будут начислять плату за пользование жилыми помещениями во всех общежитиях государственного жилфонда, кроме общежитий учреждений образования.
От чего будет зависеть плата
Размер начислений за проживание в общежитиях будет зависеть от нескольких показателей:
- от категории общежития. Больше всего придется платить тем, кто живет в общежитиях первой категории, меньше всего – третьей. К первой категории относятся общежития, где в блоках имеются комнаты, санузел, кухня, ко второй – общежития, где в блоке есть комнаты, санузел, а кухня общего пользования расположена на этаже, к третьей категории – общежития, где есть комнаты, а кухни, санузлы, душевые – общего пользования;
- от площади занимаемого помещения. Чем она больше, тем выше будет плата;
- от благоустроенности общежития. Если в общежитии нет какой-либо коммуникации (например, водоснабжения), плата будет меньше;
- от местонахождения общежития. Если общежитие находится в Бресте, платить за проживание нужно будет больше, чем, например, в Барановичах или Пинске.
Как будут считать
Начислять плату за проживание будут по формуле:
плата = БС х К1 х К2 хК3х S.
БС – это базовая ставка, которая равна базовой величине, умноженной на 0,1.
К1 – коэффициент, учитывающий местонахождение жилого помещения (для Барановичей равен 0,45).
К2 – коэффициент, зависящий от категории общежития. Для общежитий первой категории этот коэффициент равен 1; второй категории – 0,9; третьей – 0,8.
К3 – коэффициент, зависящий от благоустройства. Он равен 0,9 за каждую отсутствующую коммуникацию (горячее, холодное водоснабжение, канализация, центральное отопление). Если все коммуникации есть, этот коэффициент равен 1.
S – общая площадь занимаемого жилого помещения.
Сколько придется платить
Например, барановичская семья проживает в общежитии со всеми коммуникациями, где санузел расположен в блоке, а кухня – общая на этаж (то есть это общежитие второй категории). Семья занимает помещение площадью 30 квадратных метров. В месяц за проживание им придется платить 29,8 рубля в месяц. И это без «коммуналки».
Подобные инструкции ранее разработали и в некоторых других областях страны, а также в Минске. В некоторых случаях привело к существенному увеличению платы за проживание в общежитиях.
20:18 26/05/2018
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