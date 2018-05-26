Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Изменения в УК Матери 328 ИТ-декрет Условия для бизнеса Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

Закупки на 100$: сравниваем цены в польских и белорусских супермаркетах

100 долларов. Ровно столько нам предстоит потратить на покупку продуктов, товаров для дома и другой мелочи в одном из супермаркетов Белостока. Параллельно будем сравнивать цены на такие же товары в Беларуси, а на кассе подведем итог и посмотрим, удалось ли нам вписаться в одну и ту же сумму в разных странах.

Итак, на шопинг предлагаем отправиться в супермаркет Lidl. Сначала заглянем в продуктовый отдел. Цена в польском магазине указана в злотых, цена в белорусском – в скобках в белорусских рублях.

Молоко, 1л: 1,99 zl., (1р.59к.)

Черника свежая, 500 г: 9,99zl., (6р.59к.)

Йогурт, 400 г: 0,79zl., (1р.63к.)

Колбаски для гриля, 550 г: 6,99zl., (5р.49к.)

Сосиски, 240 г: 2,65zl., (2р.75к.)

Яблоки, 1 кг: 2,29zl., (2р.89к.)

Манго, 1 кг: 11,99zl., (4р.99к.)

Фарш свиной, 500 г: 5,89zl., (5р.75к.)

Огурцы, 1 кг: 3,99zl., (2р.49к.)

Редис, пучок: 1,49zl., (1р.35к.)

Фасоль в томатном соусе, 420 г: 2,99zl., (3р.39к.)

Салат зеленый, пучок: 2,49zl., (4р.49к.)

Дыня, 1кг: 5,99zl., (5р.29к.)

Гуляш с индейки, 400 г: 2,99zl., (7р.29к.)

Окорочок куриный, 1 кг: 10,90zl., (4р.79к.)

Набор суши, 430 г: 16,99zl., (24р.15к.)

Скумбрия копченая, 1кг: 11,90zl., (12р.89к.)

Сыр с плесенью, 100 г: 3,99zl., (13р.09к.)

Салями, 250 г: 7,99zl., (8р.50к.)

Тушка кролика, 1 кг: 22,90zl., (16р.99к.)

Печень куриная, 400 г: 2,99zl., (1р.65к.)

Конфеты шоколадные – ракушки, 250 г: 5,99zl., (9р.79к.)

Мороженое, 2 кг: 7,99zl., (27р.09к.)

Кофе Jacobs растворимый, 150 г: 13,99zl., (4р.99к.)

Кроме продуктов, положим в корзину товары для дома, бытовую химию и кое-что из косметики.

Скраб для тела, 400 мл: 18,99zl., (6р.29к.)

Шампунь Fructis, 400 мл: 12,89zl., (6р.73к.)

Гель для душа Dove, 750 мл: 12,99zl., (13р.76к.)

Мешки для мусора на 35 л, 60 шт.: 4,99zl., (5р.89к.)

Капсулы для стирки Ariel, 30 шт.: 24,49zl., (33р.99к.)

Порошок для стирки Persil, 4,2 кг: 27,99zl., (26р.79к.)

Пятновыводитель жидкий Vanish, 2 л: 17,99zl., (16р.99к.)

Таблетки для посудомоечной машины W5, 60 шт.: 16,99zl., (42р.19к)

Подушка декоративная, 45*45: 17,99zl., (19р.05к.)

Набор настенных рамок для фото: 19,99zl., (25р.19к.)

Керамический нож, 32 см.: 14,99zl., (15р.99к.)

Очки солнечные: 8,99zl., (20р.29к.)

Подведем итог на кассе. На шопинг в Польше мы, как и планировали, потратили 367,43 злотых или почти 100 у.е. За точно такие же товары, купленные в Беларуси, нам бы пришлось выложить на кассе 413р.06к или 206,3 у.е. Таким образом, наш шопинг превысил бы допустимый лимит вдвое.

Источник: polsha24.com
20:03 26/05/2018






(0)
Загрузка...


Блоги
Валерий Щукин
Чудеса: упал на попу, а синяк на голове?
Татьяна Короткевич
Шаг доверия к обществу
Анатолий Лебедько
«Бурбалкі» о потопе, детях на улице,...
Павел Знавец
Вільгельм Кубэ: сапраўднае аблічча.
Игорь Драко
Мировой бардак как гарантия мира
Петр Рудковский
Абсурдныя ўяўленні пра нацыянальную ідэю
Павел Севярынец
ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСІ. Статут ВКЛ
Владимир Подгол
Про что не «ржали» в Вашингтоне «Троянские кони»


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё