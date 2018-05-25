«Говорили, без шансов, но мать не дала отключить от аппарата»

В начале марта 2011 года 17-летний Андрей шел из автошколы ДОСААФ сдавать экзамены в ГАИ. В неположенном месте он перебежал дорогу и попал под колеса большегруза. Медики диагностировали черепно-мозговую травму тяжелой степени, разрыв селезенки, которую потом вырезали, внутренний перелом тазобедренной кости. После аварии парень на 19 дней впал в кому, врачи говорили не надеяться, пишет «Вечерний Бобруйск»









Зацепился за решетку радиатора





События после столкновения и до момента выхода из комы молодой человек знает только по словам мамы и сотрудника ГАИ, который прибыл на место аварии.





– Инспектор рассказал, что я держался за решетку радиатора: каким-то чудом успел подпрыгнуть и за нее зацепиться, и фура еще 30 метров проехала со мной. Они сразу хотели меня снять с нее, но побоялись – думали, что я рассыплюсь. На тот момент при росте выше среднего я весил 50 килограмм.





Его сбила минская фура, которая перевозила пиво. Виновным в ДТП признали Андрея.





Правда, водитель все равно помогал парню по мере возможностей.





– Последний раз приехал с дочкой, когда меня уже выписали домой, привез фруктов и 20 тысяч «старыми», – вспомнил Андрей.









С дочерью водителя они оказались одногодками. После аварии девушка нашла Андрея через соцсеть.





– Она пыталась как-то поддержать меня в период восстановления.





«Родился в бронежилете»





Но это уже более поздние воспоминания, а сразу после аварии парень впал в кому на 19 дней. Врачи БЦБ, куда попал Андрей, сказали его матери: «Есть один шанс из ста, что парень выживет». Через семь дней медики предложили Галине отключить сына от аппарата жизнеобеспечения, но она отказалась и настояла на своем решении. Через 12 дней Андрей очнулся.





– Я жив благодаря маме. Она своей верой в меня дала шанс на второе рождение и стала моим ангелом-хранителем.





После реанимации Андрея перевели в, как ее называют в народе, «плату смертников» (палата интенсивной терапии). Первое, что он тогда сделал, – попросил набрать телефон мамы. Сам не мог, не помнил, как это надо делать. Воспоминания из прошлой жизни были обрывочны: по словам парня, кроме номера телефона, он помнил свое имя и имя матери, их даты рождения. Восстанавливаться было тяжело.





– Я путал день с ночью, не мог вспомнить, как называются продукты, которые я ем. Похудел на несколько килограммов и чувствовал себя бессильным дистрофиком. За три месяца, что лежал, очень ослабли мышцы, мне было тяжело что-то делать самостоятельно. Через какое-то время в больнице дали каталку, и мама стала вывозить меня на улицу.





Кроме матери Галины, которая практически прописалась в больнице, парня навещали родственники, знакомые. Отец уже давно жил в другом городе, но парень ему благодарен за то, что привез бабушку с дедушкой.





Но встречи с близкими не всегда приносили радость. В день, когда парня перевели из реанимации в палату, его бросила девушка, с которой они встречались около четырех месяцев.





Один раз, чтобы взять показания, пришел сотрудник ГАИ. Как он выглядел, Андрей уже не помнит, но тот диалог в памяти остался.





– Он у меня спросил: «Как ты?». Я ответил ему, что нормально, а врачи говорят, что в рубашке родился. И тогда мне инспектор сказал: «Нет, парень, ты не в рубашке, а в бронежилете родился».





По словам Андрея, в больнице он часто задавал себе вопросы: «за что мне это?», «что я сделал не так?», «где оступился?». Но они оставались без ответа.





«Первая мысль – я иду»









Через полгода парень вернулся домой. В этот период ему с трудом давалось каждое движение: тяжело было подниматься в постели, больно сидеть. Спустя время Андрей начал ходить на костылях, через два месяца – с тростью.





– Первая мысль, когда пошел на костылях, была банальной: «Я иду!».





В январе 2012 года, по словам молодого человека, у него наступил переломный момент. Он переосмыслил очень многое. Начиная от музыкальных предпочтений, взаимоотношений с девушками и родными, заканчивая отношением к жизни.





– Я решил стать джентльменом, воспитать в себе настоящего мужчину и более оптимистично смотреть на жизнь.





С этого же момента парень начал писать стихи, и, по его словам, друзьям и знакомым они нравятся.





После этой аварии Андрей отмечает два дня рождения: день, когда родился – 23 августа – и день, когда вышел из комы – 29 марта.





«Везунчик»





Второй раз судьба проверяла Андрея на прочность в 2014 году. 22-летний парень на Георгиевском проспекте рядом с остановкой автобуса №6 переходил дорогу на зеленый свет. Но до тротуара не дошел. Его сбила легковая машина, которая ехала по улице Ленина и поворачивала в сторону Минской. В этот раз Андрею повезло больше: он отделался легким сотрясением мозга и порванной одеждой.





– А еще пришлось три раза подышать в алкотестер, – смеется парень.





В этот раз виноват оказался водитель. Его лишили водительских прав и оштрафовали за отсутствие техосмотра. Он был только на год старше Андрея, и как выяснилось, молодые люди даже были шапочно знакомы. Но после ДТП больше не встречались.









Видеть плюсы





Несмотря на случившееся, Андрей смог закончить строительное училище в Бобруйске и индустриально-педагогический колледж в Минске. Сегодня он индивидуальный предприниматель: продает вареную кукурузу из специального бокса. Работает в разных торговых центрах, планирует расширяться.





– После всего, с чем мне пришлось столкнуться, моим девизом стала фраза рэпера Noize MC: «Свои плюсы есть во всем, их видеть просто нужно», – сказал парень.