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Как не пропустить распродажи в Польше?

Любители выгодного шопинга в Польше прекрасно знают о том, что в сезон распродаж в большинстве торговых центров страны можно купить фирменные вещи за сущие копейки. А знаете ли вы о том, что распродажи в Польше бывают не только перед Рождеством или во Всемирный день шопинга?

Как правило, фиксированных дней распродаж и выгодных акций в Польше мало. Но ежегодно поляки стараются «привязать» скидки к некоторым календарным событиям.

Если в ближайшее время планируете покупки для детей, то выгоднее всего сделать это будет в канун 1 июня – Всемирного дня защиты детей. К празднику многие продавцы в Польше предложат вам обувь, одежду, игрушки и другие товары для детей с приличными скидками. Также во многих детских магазинах будут действовать акции «два по цене одного» или «50% скидки на любой второй товар».


В середине июня, примерно с 15 числа в польских магазинах начнутся сезонные распродажи. Именно в июне сетевые бренды ZARA, Reserved, Mango, Orsay, Bershka и другие начинают постепенно снижать цены на коллекции весна-лето. Скидки в июне обычно не превышают 15-25%, достигая в июле-августе 70% и даже выше того.

23 июня в Польше – День отца. В преддверие этого праздника многие торговые центры предложат скидки на мужские товары.

Горячим на распродажи в Польше считается и июль. В это время многие летние вещи нынешнего сезона можно купить со скидками до 70%. Особенно выгодным будет шопинг в польских аутлетах.

Август – время подготовки к новому учебному году. А значит – и сезон акций на школьные товары и форму. Не удивляйтесь: в Польше действительно принято в этот период не завышать, а наоборот - наиболее выгодно продать школьную и спортивную форму, канцелярские товары, обувь и прочее. С многочисленными скидками гардероб для будущих польских (и не только) учеников будет продаваться и весь сентябрь.

Октябрь – в этом месяце большинство выгодных распродаж в Польше проходят ближе к его окончанию. Некоторое торговые объекты проведут «день выгодных покупок» и «ночь покупок» в канун празднования Хэллоуина (31 октября).


Один из самых любимых среди шопоголиков в Польше месяц – ноябрь. Особенно «рыбным» он будет в нынешнем году. 11 ноября  - Всемирный день шопинга, 23 ноября – Черная пятница, 26 ноября – Киберпонедельник. Все эти даты отмечены огромнейшими скидками и самыми выгодными распродажами в Польше. Так что рекомендуем заранее запланировать не один, а сразу несколько дней для выгодных покупок в этот период.

Не меньше скидок и распродаж в торговых объектах Польши проводится и в декабре. В начале декабря – в канун Дня Святого Николая многие магазинчики предложат купить их товары с хорошими скидками. Но пик распродаж традиционно ожидается перед Рождеством (25-26 декабря). В этот период скидки будут действовать абсолютно на все группы товаров, начиная от бытовой техники и заканчивая сувенирами или украшениями.

Источник: polsha24.com
18:14 26/05/2018






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