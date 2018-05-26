Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Изменения в УК Матери 328 ИТ-декрет Условия для бизнеса Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

Министр образования рассказал, когда ожидаются нововведения для абитуриентов

Готовящиеся изменения в ЦТ коснутся вступительной кампании 2019 года, сообщил сегодня журналистам министр образования Беларуси Игорь Карпенко.

«Эти нововведения коснутся уже следующей вступительной кампании 2019 года. Поэтому пока не будем вводить в заблуждение абитуриентов. Пусть они готовятся по существующим правилам и утвержденным программам», - сказал министр.


Он напомнил, что сертификат прошлого года будет действовать. Только немного увеличены пороговые значения приема, чтобы избежать случайностей и в вузы поступили молодые люди с определенной базовой подготовкой и уровнем знаний. «Поэтому выпускникам нужно просто садиться и систематизировать те знания, которые есть, - отметил Игорь Карпенко. - Подготовиться основательно, чтобы во время вступительной кампании показать серьезные результаты».

Министр обратил внимание, что и в следующем году во время вступительной кампании ничего революционного не произойдет. «Поэтому когда будут подписаны правила приема в новой редакции, все узнают заранее, и можно будет обсуждать. Пока же об этом говорить рано», - добавил он.

По инф. Белта
15:49 26/05/2018






(0)
Загрузка...


Блоги
Валерий Щукин
Чудеса: упал на попу, а синяк на голове?
Татьяна Короткевич
Шаг доверия к обществу
Анатолий Лебедько
«Бурбалкі» о потопе, детях на улице,...
Павел Знавец
Вільгельм Кубэ: сапраўднае аблічча.
Игорь Драко
Мировой бардак как гарантия мира
Петр Рудковский
Абсурдныя ўяўленні пра нацыянальную ідэю
Павел Севярынец
ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСІ. Статут ВКЛ
Владимир Подгол
Про что не «ржали» в Вашингтоне «Троянские кони»


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё