Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Изменения в УК Матери 328 ИТ-декрет Условия для бизнеса Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

В Могилевской области микроавтобус сбил лося, погиб пассажир

В автобуе ехали граждане России и Молдовы.

Ночью 25 мая на автодороге Р-93 «Могилев–Бобруйск» возле деревни Чечевичи Быховского района микроавтобус «Ford Transit» сбил перебегавшего дорогу лося. После этого автобус съехал в кювет и столкнулся с деревом, сообщает сайт Могилевского областного управления МЧС.


В микроавтобусе на момент ДТП находилось шесть человек, из них двое детей, граждане России и Молдовы.

В результате аварии в микроавтобусе оказались зажаты три человека — водитель и два пассажира находящиеся на заднем сиденье. Один из пассажиров погиб. Раненных водителя и пассажира спасатели деблокировали и передали медикам.

15:44 26/05/2018






(0)
Загрузка...


Блоги
Валерий Щукин
Чудеса: упал на попу, а синяк на голове?
Татьяна Короткевич
Шаг доверия к обществу
Анатолий Лебедько
«Бурбалкі» о потопе, детях на улице,...
Павел Знавец
Вільгельм Кубэ: сапраўднае аблічча.
Игорь Драко
Мировой бардак как гарантия мира
Петр Рудковский
Абсурдныя ўяўленні пра нацыянальную ідэю
Павел Севярынец
ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСІ. Статут ВКЛ
Владимир Подгол
Про что не «ржали» в Вашингтоне «Троянские кони»


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё