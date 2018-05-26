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Эксперт прокомментировал нападение на картину Репина в Третьяковке

Заместитель председателя Союза художников России Сергей Заграевский прокомментировал нанесение вандалом повреждений картине Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван», передает RT.

«Данная картина вошла в историю русского искусства как первая, когда-то подвергшаяся нападению. Это произошло в 1913 году, когда некий старообрядец из идеологических соображений, что русский царь так показан, разрезал ее ножом в нескольких местах», — рассказал Заграевский.

Заграевский добавил, что работы по реставрации могут занять от нескольких месяцев до нескольких лет.

«Работа предстоит большая. Возможно, мы не увидим эту картину несколько лет, если будет сейчас решено, что надо делать комплексную реставрацию», — отметил эксперт.

Ранее в пресс-службе Третьяковской галереи заявили, что холст картины Ильи Репина «Иван Грозный и его сын Иван» порван в трех местах.

13:38 26/05/2018






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