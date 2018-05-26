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Бунт доярок на Гомельщине: "Мы у них как скот"

Агропромышленное предприятие, которое динамично развивается. Одно из лучших в районе. На «Дожинках»-2013 заняло третье место от Гомельской области. Такова официальная легенда КСУП «Кривск». За фасадом же скрывается множество проблем и нерешенных конфликтов, которые сегодня спровоцировали бунт доярок. Причина – увольнение одной из сотрудниц.

Низкие зарплаты, сложные график и условия работы. С этим сотрудники предприятия «Кривск» Будокошелёвского района Гомельской области будто бы мирились. Искрой, от которой вспыхнул бунт доярок, стало увольнение подруги, передает "Белсат".

Татьяна Семенова отработала в «Кривске» более двадцати лет. Об увольнении узнала накануне.


«У меня вчера руки дрожали. Шок у меня был. Я даже мужу не говорила. А сегодня соседка, вот, сказала. У него руки дрожали. У него руки дрожали от того, что они меня увольняют. У меня ребенок заканчивает 11 классов – мне надо ее учить», – говорит доярка Татьяна Семенова.

Официальная причина радикальной меры – обвинение в краже комбикорма. Женщина объясняет, что купила его у другого сотрудника. Который, мол, его и украл.

11:42 26/05/2018






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