Бунт доярок на Гомельщине: "Мы у них как скот"

Низкие зарплаты, сложные график и условия работы. С этим сотрудники предприятия «Кривск» Будокошелёвского района Гомельской области будто бы мирились. Искрой, от которой вспыхнул бунт доярок, стало увольнение подруги, передает "Белсат"





Татьяна Семенова отработала в «Кривске» более двадцати лет. Об увольнении узнала накануне.









«У меня вчера руки дрожали. Шок у меня был. Я даже мужу не говорила. А сегодня соседка, вот, сказала. У него руки дрожали. У него руки дрожали от того, что они меня увольняют. У меня ребенок заканчивает 11 классов – мне надо ее учить», – говорит доярка Татьяна Семенова.





Официальная причина радикальной меры – обвинение в краже комбикорма. Женщина объясняет, что купила его у другого сотрудника. Который, мол, его и украл.