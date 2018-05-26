Мужчина приехал к родственнице на проспект Янки Купалы. Он обратил внимание на двух явно нетрезвых пешеходов, которые шли, поддерживая один одного.





"В какой-то момент мужчины сели в машину, стали ее заводить. Потом после резкого старта, заставив отскочить девушку-пешехода, по встречной полосе помчались в сторону торгового центра", - рассказали в ГАИ. К тому времени очевидец уже сообщил о неадекватном поведении в правоохранительные органы.









Содержание алкоголя в организме водителя превысило предельно допустимое количество в 10 раз. Автомобиль "БМВ" доставлен на штрафстоянку. Водитель и пассажир от объяснений и подписей процессуальных документов отказались.