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В Гродно очевидец помог задержать водителя с 10-кратным превышением алкоголя

В Гродно очевидец помог задержать водителя с 10-кратным превышением алкоголя, сообщили БЕЛТА в отделении агитации и пропаганды управления ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Мужчина приехал к родственнице на проспект Янки Купалы. Он обратил внимание на двух явно нетрезвых пешеходов, которые шли, поддерживая один одного.

"В какой-то момент мужчины сели в машину, стали ее заводить. Потом после резкого старта, заставив отскочить девушку-пешехода, по встречной полосе помчались в сторону торгового центра", - рассказали в ГАИ. К тому времени очевидец уже сообщил о неадекватном поведении в правоохранительные органы.


Содержание алкоголя в организме водителя превысило предельно допустимое количество в 10 раз. Автомобиль "БМВ" доставлен на штрафстоянку. Водитель и пассажир от объяснений и подписей процессуальных документов отказались.

11:41 26/05/2018






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