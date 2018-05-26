В Австралии построили стену, чтоб спасти кенгуру от котов

Об этом сообщили ВВС





На сегодняшний день это самый длинный в мире забор от котов.









- В этой местности живет около 50-60 диких кошек, и они съедят больше 70 000 местных млекопитающих только за один год, - заявил представитель Австралийского управления охраны дикой природы Аттикус Флеминг.





Уже до конца года территорию планируют очистить от всех кошачьих. Уже в 2019 году сюда подселят представителей десяти австралийских видов млекопитающих, которые находятся на грани исчезновения.





В будущем территорию заповедника расширят до ста гектаров.