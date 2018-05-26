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В Австралии построили стену, чтоб спасти кенгуру от котов

В Австралии кенгуру оказались под постоянной угрозой местных бездомных котов. Чтобы спасти животных, местные власти построили специальную стену, длина которой составила 44 километра.

Об этом сообщили ВВС.

На сегодняшний день это самый длинный в мире забор от котов.


- В этой местности живет около 50-60 диких кошек, и они съедят больше 70 000 местных млекопитающих только за один год, - заявил представитель Австралийского управления охраны дикой природы Аттикус Флеминг.

Уже до конца года территорию планируют очистить от всех кошачьих. Уже в 2019 году сюда подселят представителей десяти австралийских видов млекопитающих, которые находятся на грани исчезновения.

В будущем территорию заповедника расширят до ста гектаров.

11:12 26/05/2018






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