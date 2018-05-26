



По ее словам, инцидент произошел около 21.00 25 мая. В полицию позвонил сотрудник охраны Третьяковской галереи. Он сообщил о повреждении картины.





«Прибывшими на место сотрудниками полиции был задержан гражданин, который металлическим столбиком ограждения разбил стекло картины и повредил полотно», — рассказала Ирина Волк.





Как сообщает РИА Новости , полицейские задержали мужчину. Его личность и мотивы устанавливаются.





Возбуждено уголовное дело по статье «Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия».





Картина Репина «Иван Грозный убивает своего сына» (другое название — «Иван Грозный и его сын Иван 16 ноября 1581 года» впервые была показана в 1885 году.