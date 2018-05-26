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Неизвестный повредил шедевр Репина "Иван Грозный убивает своего сына"

В субботу, 26 мая, официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в Третьяковской галерее неизвестный повредил шедевр Репина «Иван Грозный убивает своего сына».


По ее словам, инцидент произошел около 21.00 25 мая. В полицию позвонил сотрудник охраны Третьяковской галереи. Он сообщил о повреждении картины.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции был задержан гражданин, который металлическим столбиком ограждения разбил стекло картины и повредил полотно», — рассказала Ирина Волк.

Как сообщает РИА Новости, полицейские задержали мужчину. Его личность и мотивы устанавливаются.

Возбуждено уголовное дело по статье «Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия».

Картина Репина «Иван Грозный убивает своего сына» (другое название — «Иван Грозный и его сын Иван 16 ноября 1581 года» впервые была показана в 1885 году.

11:21 26/05/2018






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