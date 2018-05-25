Столетний дуб в Гродно пилили несколько часов, чтобы пустить на дрова

Накануне неизвестные подожгли дупло, спровоцировав аварийную ситуацию, что фактически погубило дерево, рассказывает Гродненский зеленый портал





Пилили жизнестойкий здоровый дуб – никакой трухи, даже в сердцевине. Работали несколько часов, когда дошли до ствола, дом содрогался: такими тяжелыми были колоды, ни одна не разлетелась. Только у основания, не выше полуметра, древесина стала слоистой, даже не выгорела, а покрылась гарью. Спасателей вызвали, потому что из дерева валил густой дым. Оказалось, проблемная полость занимает не более 30-40 % по диаметру и сантиметров 30 по высоте.





Как можно было спасти: замуровать полость, укрепить её металлическими листами, поставить ограждение и подпорки – такая практика существует и применяется в Польше, Литве, России, когда пытаются спасти деревья.









Оценку вреда после поджога проводил начальник участка лесного хозяйства гродненского «Зеленстроя» Андрей Лубин:





– Я таких дубов перевидал… знаю, как они себя введут (интересно, где во дворах города массово растут вековые дубы). Спилить однозначно, – был вердикт. Аварийное, это значит комиссии и экспертизы минприроды не требуется.





В Гродно нет центра древесных экспертиз, как в российских городах, где специалисты имеют оборудование, чтобы определить возраст и степень аварийности древостоя. Жители могут обратиться за срочной справкой и есть шанс не зависеть от мнения функционеров.





Большие деревья у нас стоят на балансе у коммунальных служб, даже имеют инвентарный номер, но ценности это не прибавляет. Несмотря на почтенный возраст, старый дуб высотой более 25 метров не имел и спасительного статуса памятника природы. В Гродно такой только у целого парка – Румлёво.





– Мы вместо этого молодой дубок посадим, – виновато улыбаются коммунальщики. Есть же предписание, вместо одного спиленного дерева высаживать десять.





Вся операция заняла полдня. Чтобы вывезти самые крупные части ствола, понадобился специальный подъемник. Сразу двор стал грязным, маленьким. Ямы, разбитый машинами и дождями асфальт. Привычная картина без всяких неожиданностей.









Интересно, что не смогли даже рационально распорядиться тем, что спилили. Куб дуба стоит 250 долларов, на крайний случай можно, скульптуру деревянную вырезать или мебель сделать, но огромные ветки и ствол отправляют в Лососно для растопки котла.