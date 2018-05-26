Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Изменения в УК Матери 328 ИТ-декрет Условия для бизнеса Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

Ученые считают, что человек уничтожил 83% видов животных

Ученые сделали заявление, что человек за время своего существования на Земле успел уничтожить 83% диких животных.

Большинство видов перестали существовать за последние полвека. Ныне живущие люди составляют всего 0,01 процента от всех живых существ на планете. В результате одомашнивания диких животных, развития скотоводства и птицеводства сейчас две трети всех птиц на Земле, около 60% млекопитающих — это домашние. 

Диких животных на нашей планете всего 4%. 
10:21 26/05/2018






(0)
Загрузка...


Блоги
Валерий Щукин
Чудеса: упал на попу, а синяк на голове?
Татьяна Короткевич
Шаг доверия к обществу
Анатолий Лебедько
«Бурбалкі» о потопе, детях на улице,...
Павел Знавец
Вільгельм Кубэ: сапраўднае аблічча.
Игорь Драко
Мировой бардак как гарантия мира
Петр Рудковский
Абсурдныя ўяўленні пра нацыянальную ідэю
Павел Севярынец
ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСІ. Статут ВКЛ
Владимир Подгол
Про что не «ржали» в Вашингтоне «Троянские кони»


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё