Ученые считают, что человек уничтожил 83% видов животных

Большинство видов перестали существовать за последние полвека. Ныне живущие люди составляют всего 0,01 процента от всех живых существ на планете. В результате одомашнивания диких животных, развития скотоводства и птицеводства сейчас две трети всех птиц на Земле, около 60% млекопитающих — это домашние.





Диких животных на нашей планете всего 4%.