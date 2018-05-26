Ученые считают, что человек уничтожил 83% видов животных
Ученые сделали заявление, что человек за время своего существования на Земле успел уничтожить 83% диких животных.
Большинство видов перестали существовать за последние полвека. Ныне живущие люди составляют всего 0,01 процента от всех живых существ на планете. В результате одомашнивания диких животных, развития скотоводства и птицеводства сейчас две трети всех птиц на Земле, около 60% млекопитающих — это домашние.
Диких животных на нашей планете всего 4%.
10:21 26/05/2018
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Министерство внутренних дел Беларуси выступило в неожиданной для себя роли и заступилось за христианские ценности. Защищать христианские ценности очень похвально, но ведь не сексом единым они ограничиваются. Тем более, что традиционные христианские семейные ценности не предполагают также разводов, абортов, внебрачных отношений и многого другого легализованного в Беларуси и демонстрируемого с самого верха белорусской вертикали.