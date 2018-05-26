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Неизвестные похитили из музея во Франции картину, стоимостью 1,5 миллиона евро

Воры посягнули на работу Поля Синьяка «Порт Ля-Рошель».


Кража произошла в Музеи изящных искусств в городе Нанси. Эксперты оценивают произведение в $1,5 миллиона. 

Сотрудники обнаружили пустую раму 24 мая. Грабитель вырезал картину размером 46,5 на 55 сантиметров и скрылся.

После обнаружения пропажи, на место прибыли сотрудники местной прокуратуры. Они проводят расследование. Выяснилось, что следов взлома нет. Поиски злоумышленника продолжаются.

Поль Синьяк родился в 1863 году. Он стал одним из популярнейших художников-неоимпрессионистов конца 19 и начала 20 века. Вместе с мастером Жоржем Сёра, они разработали новый стиль письма – пуантилизм. При использовании этой техники, художник рисует полотно небольшими и частыми мазками кисти. 


09:05 26/05/2018






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