Хотите вооруженную охрану? Удовольствие стоит всего 10 евро за час

Как выяснилось, заказчиками такой услуги от милиции теперь могут выступать как юридические лица и индивидуальные предприниматели, так и физические лица, в том числе иностранцы. Причины, по которым потребовалась охрана, объяснять не надо. Ну если только в общих чертах, чтобы сотрудники правильно сориентировались.





Согласно сообщению сайта Департамента охраны, при обеспечении охраны физических лиц сотрудники вооружаются огнестрельным оружием, обеспечиваются средствами связи, индивидуальной защиты и автотранспортом. Количественный состав и форма одежды сотрудников определяются по согласованию с заказчиком охранных услуг в зависимости от конкретных условий оперативной обстановки и специфики выполняемых задач, пожелания заказчика охранных услуг.





Плата за услуги по охране физических лиц определяется исходя из тарифов за 1 час милицейской охраны, количества задействованных сотрудников, времени, связанного с оказанием данных услуг, согласованного с заказчиком, а также транспортных расходов. Так, по состоянию на 1 апреля 2018 г. тариф по городу Минску за 1 час охраны сотрудником милиции составляет порядка 20,96 белорусских рублей в зависимости от занимаемой сотрудником должности.









Кстати, в этой услуге есть одна важная оговорка. «Наличие физической охраны не позволяет заказчику охранных услуг переступать закон и чувствовать себя безнаказанно. Сотрудники милиции, в свою очередь, обязаны предупреждать заказчика о неправомерности его действий, а в случае совершения таковых – принять меры по их пресечению и доставлению лица в ближайший орган внутренних дел”, – предупреждает МВД.





Для заключения договора необходимо обратиться в специальный отдел милиции, где оформить договор по установленной форме, обсудить конкретные условия, произвести предоплату. И вперед!



