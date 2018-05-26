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Молодой минчанин попал в реанимацию после селфи на опоре ЛЭП

Молодой житель Минска был доставлен в реанимацию с многочисленными травмами после попытки сделать селфи на опоре линии электропередачи, сообщили Sputnik в пятницу в РУП "Минскэнерго".

Инцидент произошел в пятницу 25 мая в районе минской ТЭЦ-4.

"Житель Минска поднялся на опору ЛЭП 110 кВ "Колядичи – ТЭЦ-4", возможно для того, чтобы сделать экстремальное фото", – сказали в пресс-службе "Минскэнерго".

Там также сообщили, что в результате удара током 22-летний минчанин получил обширные ожоги. Машиной скорой пострадавший был доставлен в отделение реанимации. 

В "Минскэнерго" напомнили, что любое нарушение охранной зоны ЛЭП, а тем более подъем на опору смертельно опасны.

Sputnik.by
08:05 26/05/2018






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