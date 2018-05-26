Молодой минчанин попал в реанимацию после селфи на опоре ЛЭП

Инцидент произошел в пятницу 25 мая в районе минской ТЭЦ-4.





"Житель Минска поднялся на опору ЛЭП 110 кВ "Колядичи – ТЭЦ-4", возможно для того, чтобы сделать экстремальное фото", – сказали в пресс-службе "Минскэнерго".





Там также сообщили, что в результате удара током 22-летний минчанин получил обширные ожоги. Машиной скорой пострадавший был доставлен в отделение реанимации.





В "Минскэнерго" напомнили, что любое нарушение охранной зоны ЛЭП, а тем более подъем на опору смертельно опасны.



