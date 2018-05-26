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Какие вопросы убрали из ЦТ?

Как изменится тестирование в этом году, что будет в следующем и почему растут средние результаты абитуриентов? Эти вопросы корреспондент Sputnik Евгений Казарцев задал директору Республиканского института контроля знаний (РИКЗ) Юрию Миксюку.

Какие вопросы убрали из ЦТ?
ЦТ станет проще?

По словам главы РИКЗ, каждый год в республике проводится комплексная работа, нацеленная на повышение качества тестовых заданий, их актуализацию, сверку со школьной программой и учебниками. Такую "ревизию" проводят и сегодня, однако глава РИКЗ уверен: существенного изменения содержания тестов не будет.

— Поставлена задача: тесты должны соответствовать учебным программам и учебникам. Продолжается работа по выявлению несоответствий, но, на самом деле, "лишних" тем нет. Речь скорее идет о некоторых акцентах. Скажем, если в учебнике материал идет только для ознакомления, то его в тестах не будет. Акцент делается только на основном материале: чтобы не "подлавливать", а пытаться реально оценить знания, — рассказал Миксюк.

По словам главы РИКЗ, все изменения направлены на создание максимально удобных для абитуриентов условий, чтобы они могли проявить свои знания.

— Формулировки вопросов в тестах также приводятся в соответствие с формулировками из учебников и программ — более прозрачно и четко. Если мы говорим о картографическом материале, то делаем вплоть до того, чтобы цветовая гамма отображалась как в учебнике — чтобы было знакомо абитуриенту. Важно установить уровень знаний абитуриента по данному конкретному предмету, максимально устранив препятствующие и искажающие факторы. Еще один пример —  тестовые задания по иностранным языкам используют тексты, подобранные с учетом возрастных особенностей абитуриентов. Их содержание не выходит за рамки коммуникативного, читательского опыта экзаменуемых, — пояснил собеседник Sputnik.

Убирают из тестирования и те вопросы, которые не соответствуют новым учебникам и программам — чтобы все были в равных условиях: как и те, кто учился по старым, "перегруженным" программам, так и те, кто учился позже.

Многочисленные экспертизы показывают, что содержание тестовых заданий соответствует действующим учебникам и учебным пособиям, подчеркнул глава РИКЗ.


Результаты тестов снова вырастут?

В прошлом году средний балл на ЦТ у абитуриентов заметно вырос после ревизии содержания и других нововведений. Прогнозировать то, вырастут ли баллы и в этом году, по мнению главы РИКЗ, достаточно сложно.

— Специальной задачи облегчать тесты не стоит. К хорошему это не приведет. Для продолжения учебы нужен определенный уровень знаний. Иначе впустую будет потрачено время, а иногда и деньги. Рассматривая тенденци изменения среднего балла, нужно говорить о нескольких вещах. Во-первых, о составе абитуриентов: есть и выпускники этого года, и прошлых лет. Выпускники школ и ПТО, ссузов или даже вузов. Выпускники этого года традиционно получают баллы повыше — у них более свежие знания. У тех, кто оканчивал чуть раньше, бывает похуже. Таких (тех, кто оканчивал раньше — Sputnik) — около трети от общего числа сдающих тестирование. Состав сдающих ЦТ, безусловно, влияет на средние результаты. Во-вторых (а может быть, даже во-первых), очень многое делается для создания необходимых условий для самостоятельной подготовки абитуриентов к ЦТ, определения и устранения пробелов в своих знаниях. Здесь и репетиционное тестирование в три этапа, и появившееся в этом году дистанционное (им уже воспользовались порядка 60 тысяч человек), и подготовка сборников с тестами. Благодаря этой работе результаты также могут улучшаться, — пояснил Юрий Миксюк.

В ответ на вопрос об "онлайн-ЦТ", которое предлагают в последнее время некоторые сайты, глава РИКЗ улыбнулся.

— Мы не можем нести ответственность за содержание и результаты таких тестов, ведь готовит их не институт. Но при подготовке к тестированию, для систематизации и совершенствования своих знаний по предмету можно пользоваться любыми надежными источниками знаний. Знания никогда не бывают лишними и обязательно пригодятся в жизни, — сказал он.

Как изменится система оценки ЦТ в 2019-м?

— Тот балл, который мы сегодня видим по ЦТ, нельзя переводить в балл аттестата путем простого деления на десять. Этот балл помогает сравнить знания абитуриентов между собой. Говорить о том, что 20 баллов — это двойка, нельзя, — уверен Миксюк.

Уже со следующего года результаты ЦТ будут оценивать по новой системе. Абсолютные значения баллов будут более точно отражать уровень знаний абитуриентов. Шкала тестовых баллов реально станет линейной и легко может быть преобразована в знакомую школьную десятибалльную шкалу.

— Сохранится и требование ранжирования, но оно будет при соблюдении требования более точной оценки самих знаний абитуриента. Новая методика будет давать больше возможностей сопоставлять результаты ЦТ с той шкалой, которая действует в школе, — пояснил собеседник агентства.

Даже при сохранении элементов ранжирования, добавил Миксюк, в сторону уменьшения результатов система работать точно не будет. Если сегодня чем больше абитуриентов ответили на вопрос правильно, тем меньше он "стоит", то через год такого не будет.

— Психологически, наверное, родителям и абитуриентам будет проще. Ведь психологический груз привнесенного действующей методикой несоответствия баллов ЦТ и школьных оценок будет устранен. И рост результатов можно ожидать — это будет объективное явление, по вполне понятным причинам, — заключил директор Республиканского института контроля знаний.


08:27 26/05/2018






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