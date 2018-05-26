Какие вопросы убрали из ЦТ?

ЦТ станет проще?





По словам главы РИКЗ, каждый год в республике проводится комплексная работа, нацеленная на повышение качества тестовых заданий, их актуализацию, сверку со школьной программой и учебниками. Такую "ревизию" проводят и сегодня, однако глава РИКЗ уверен: существенного изменения содержания тестов не будет.





— Поставлена задача: тесты должны соответствовать учебным программам и учебникам. Продолжается работа по выявлению несоответствий, но, на самом деле, "лишних" тем нет. Речь скорее идет о некоторых акцентах. Скажем, если в учебнике материал идет только для ознакомления, то его в тестах не будет. Акцент делается только на основном материале: чтобы не "подлавливать", а пытаться реально оценить знания, — рассказал Миксюк.





По словам главы РИКЗ, все изменения направлены на создание максимально удобных для абитуриентов условий, чтобы они могли проявить свои знания.





— Формулировки вопросов в тестах также приводятся в соответствие с формулировками из учебников и программ — более прозрачно и четко. Если мы говорим о картографическом материале, то делаем вплоть до того, чтобы цветовая гамма отображалась как в учебнике — чтобы было знакомо абитуриенту. Важно установить уровень знаний абитуриента по данному конкретному предмету, максимально устранив препятствующие и искажающие факторы. Еще один пример — тестовые задания по иностранным языкам используют тексты, подобранные с учетом возрастных особенностей абитуриентов. Их содержание не выходит за рамки коммуникативного, читательского опыта экзаменуемых, — пояснил собеседник Sputnik.





Убирают из тестирования и те вопросы, которые не соответствуют новым учебникам и программам — чтобы все были в равных условиях: как и те, кто учился по старым, "перегруженным" программам, так и те, кто учился позже.





Многочисленные экспертизы показывают, что содержание тестовых заданий соответствует действующим учебникам и учебным пособиям, подчеркнул глава РИКЗ.









Результаты тестов снова вырастут?





В прошлом году средний балл на ЦТ у абитуриентов заметно вырос после ревизии содержания и других нововведений. Прогнозировать то, вырастут ли баллы и в этом году, по мнению главы РИКЗ, достаточно сложно.





— Специальной задачи облегчать тесты не стоит. К хорошему это не приведет. Для продолжения учебы нужен определенный уровень знаний. Иначе впустую будет потрачено время, а иногда и деньги. Рассматривая тенденци изменения среднего балла, нужно говорить о нескольких вещах. Во-первых, о составе абитуриентов: есть и выпускники этого года, и прошлых лет. Выпускники школ и ПТО, ссузов или даже вузов. Выпускники этого года традиционно получают баллы повыше — у них более свежие знания. У тех, кто оканчивал чуть раньше, бывает похуже. Таких (тех, кто оканчивал раньше — Sputnik) — около трети от общего числа сдающих тестирование. Состав сдающих ЦТ, безусловно, влияет на средние результаты. Во-вторых (а может быть, даже во-первых), очень многое делается для создания необходимых условий для самостоятельной подготовки абитуриентов к ЦТ, определения и устранения пробелов в своих знаниях. Здесь и репетиционное тестирование в три этапа, и появившееся в этом году дистанционное (им уже воспользовались порядка 60 тысяч человек), и подготовка сборников с тестами. Благодаря этой работе результаты также могут улучшаться, — пояснил Юрий Миксюк.





В ответ на вопрос об "онлайн-ЦТ", которое предлагают в последнее время некоторые сайты, глава РИКЗ улыбнулся.





— Мы не можем нести ответственность за содержание и результаты таких тестов, ведь готовит их не институт. Но при подготовке к тестированию, для систематизации и совершенствования своих знаний по предмету можно пользоваться любыми надежными источниками знаний. Знания никогда не бывают лишними и обязательно пригодятся в жизни, — сказал он.





Как изменится система оценки ЦТ в 2019-м?





— Тот балл, который мы сегодня видим по ЦТ, нельзя переводить в балл аттестата путем простого деления на десять. Этот балл помогает сравнить знания абитуриентов между собой. Говорить о том, что 20 баллов — это двойка, нельзя, — уверен Миксюк.





Уже со следующего года результаты ЦТ будут оценивать по новой системе. Абсолютные значения баллов будут более точно отражать уровень знаний абитуриентов. Шкала тестовых баллов реально станет линейной и легко может быть преобразована в знакомую школьную десятибалльную шкалу.





— Сохранится и требование ранжирования, но оно будет при соблюдении требования более точной оценки самих знаний абитуриента. Новая методика будет давать больше возможностей сопоставлять результаты ЦТ с той шкалой, которая действует в школе, — пояснил собеседник агентства.





Даже при сохранении элементов ранжирования, добавил Миксюк, в сторону уменьшения результатов система работать точно не будет. Если сегодня чем больше абитуриентов ответили на вопрос правильно, тем меньше он "стоит", то через год такого не будет.





— Психологически, наверное, родителям и абитуриентам будет проще. Ведь психологический груз привнесенного действующей методикой несоответствия баллов ЦТ и школьных оценок будет устранен. И рост результатов можно ожидать — это будет объективное явление, по вполне понятным причинам, — заключил директор Республиканского института контроля знаний.



