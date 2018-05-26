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Выпавший из окна многоэтажки в Гродно мальчик находится в коме

Выпавший из окна многоэтажки в Гродно мальчик находится в отделении реанимации в медикаментозной коме на искусственной вентиляции легких, сообщил в эфире телеканала СТВ заведующий отделением анестезиологии и реанимации Гродненской областной детской клинической больницы Александр Клочко, сообщает БЕЛТА.

Медик осторожно высказался в отношении прогноза дальнейшего состояния ребенка. "Это зависит от того, как будет развиваться отек головного мозга. Потому что травмы очень серьезные", - сказал Александр Клочко. 

Как сообщалось, мальчик выпал из окна многоэтажки в Гродно вечером 24 мая. Жительница Гродно вместе с двумя детьми пришла в гости к знакомым в один из домов по улице Домбровского. Взрослые отдыхали, дети бегали рядом. В какой-то момент один из мальчишек пропал. Около половины десятого вечера ребенок оказался у окна, он сумел открыть створки и выпал. Мальчик 2014 года рождения упал с высоты третьего этажа. С тяжелыми травмами головы и брюшной полости ребенок доставлен в реанимацию.

08:21 26/05/2018






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