Неожиданно. Лишний вес полезен для здоровья
У пациентов с лишним весом, попавших в больницу с каким-либо инфекционным заболеванием, в два раза больше шансов выжить, чем у людей, не страдающих от ожирения, заявили датские ученые во главе с доктором Сигрид Грибсхольт из департамента клинической эпидемиологии в больнице при Орхусском университете.
Об этом сообщают СМИ со ссылкой на The Independent.
Для исследования, результаты которого были представлены на Европейском конгрессе по проблемам ожирения в Вене, медики изучили данные более 18 тысяч датчан, госпитализированных для срочной медицинской или хирургической процедуры с 2011 по 2015 год.
Рассмотрев случаи смерти в течение 90 дней после выписки, они обнаружили, что у пациентов с лишним весом шансы умереть были на 40 процентов ниже, чем у пациентов с нормальным весом.
У тех, кто страдал от ожирения, эта цифра увеличивалась до 50 процентов.
Тенденция сохранялась и при различных сопутствующих факторах, таких как курение, недавние изменения веса или наличие других болезней.
Исследователи называют этот феномен «парадокс ожирения», суть которого в том, что при некоторых болезнях у толстяков больше шансов выжить, чем у людей с нормальным весом.
08:12 26/05/2018
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