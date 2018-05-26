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Неожиданно. Лишний вес полезен для здоровья

У пациентов с лишним весом, попавших в больницу с каким-либо инфекционным заболеванием, в два раза больше шансов выжить, чем у людей, не страдающих от ожирения, заявили датские ученые во главе с доктором Сигрид Грибсхольт из департамента клинической эпидемиологии в больнице при Орхусском университете.

Об этом сообщают СМИ со ссылкой на The Independent.

Для исследования, результаты которого были представлены на Европейском конгрессе по проблемам ожирения в Вене, медики изучили данные более 18 тысяч датчан, госпитализированных для срочной медицинской или хирургической процедуры с 2011 по 2015 год.

Рассмотрев случаи смерти в течение 90 дней после выписки, они обнаружили, что у пациентов с лишним весом шансы умереть были на 40 процентов ниже, чем у пациентов с нормальным весом.

У тех, кто страдал от ожирения, эта цифра увеличивалась до 50 процентов.

Тенденция сохранялась и при различных сопутствующих факторах, таких как курение, недавние изменения веса или наличие других болезней.

Исследователи называют этот феномен «парадокс ожирения», суть которого в том, что при некоторых болезнях у толстяков больше шансов выжить, чем у людей с нормальным весом.
08:12 26/05/2018






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