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Хотите бросить курить? Назван лучший способ

Американские ученые пришли к выводу, что в борьбе с курением наиболее эффективно денежное вознаграждение. Они провели исследование, в котором приняло участие около шести тысяч человек.

Фото: Fotolia
Добровольцев разделили на группы, в каждой из которых предлагались свои способы избавления от вредной привычки. Как пишет сайт ria.ru, одних людей информировали о пользе здорового образа жизни, другим предлагали использовать никотиновые пластыри или электронные сигареты. Участником одной из групп пообещали заплатить 600 долларов за отказ от курения в течение шести месяцев.


Лучшие результаты показали участники исследования, которым предложили деньги. Ученые заявили, что традиционные способы избавления от никотиновой зависимости неэффективны. А финансовое вознаграждение может стать самым дешевым и эффективным способом, считают они.


21:18 25/05/2018






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