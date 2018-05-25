Хотите бросить курить? Назван лучший способ
Американские ученые пришли к выводу, что в борьбе с курением наиболее эффективно денежное вознаграждение. Они провели исследование, в котором приняло участие около шести тысяч человек.
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Добровольцев разделили на группы, в каждой из которых предлагались свои способы избавления от вредной привычки. Как пишет сайт ria.ru, одних людей информировали о пользе здорового образа жизни, другим предлагали использовать никотиновые пластыри или электронные сигареты. Участником одной из групп пообещали заплатить 600 долларов за отказ от курения в течение шести месяцев.
Лучшие результаты показали участники исследования, которым предложили деньги. Ученые заявили, что традиционные способы избавления от никотиновой зависимости неэффективны. А финансовое вознаграждение может стать самым дешевым и эффективным способом, считают они.
21:18 25/05/2018
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