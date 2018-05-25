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В Минске будут судить бывшего первого замдиректора Издательства Белорусского Экзархата

Его обвиняют в хищении 1,2 миллиона рублей, махинациях с недвижимостью и ввозе машин без уплаты таможенных платежей. Подробности сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Как сообщалось ранее, фигурантом дела оказался 57-летний Владимир Грозов. Кроме работы в издательстве на тот момент он был председателем совета общественного объединения «Родители и учителя — за возрождение православного образования» (РУВПО).

По материалам дела, с 2010 по 2014 годы мужчина с использованием служебных полномочий завладел деньгами издательства на сумму 1,2 миллиона рублей.

Он же внес объекты усадебно-паркового комплекса в деревне Семково в уставный фонд ООО «СЕО». Комплекс был построен во второй половине 18 века и имеет статус историко-культурной ценности. Но после госрегистрации в 2012 году недвижимость перешла в собственность коммерческой фирмы, где фигурант был фактическим руководителем.

«При этом к ООО „СЕО“ перешло и право постоянного пользования земельными участками площадью 37 га, на которых располагался усадебно-парковый комплекс. Сумма причиненного государству ущерба составила 3,8 млн рублей», — рассказали в Генпрокуратуре.


Также Грозову вменяют то, что он по сговору с «неустановленными лицами» при ввозе машин и других товаров из Германии в адрес издательства и РУВПО уклонился от уплаты таможенных платежей на 212 тысяч рублей.

В итоге мужчине предъявлено обвинение в хищении, уклонении от уплаты таможенных платежей и превышении служебных полномочий. Расследованием занимался центральный аппарат Следственного комитета, все это время фигурант под стражей.


18:39 25/05/2018






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