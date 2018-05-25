Как сообщалось ранее, фигурантом дела оказался 57-летний Владимир Грозов. Кроме работы в издательстве на тот момент он был председателем совета общественного объединения «Родители и учителя — за возрождение православного образования» (РУВПО).





По материалам дела, с 2010 по 2014 годы мужчина с использованием служебных полномочий завладел деньгами издательства на сумму 1,2 миллиона рублей.





Он же внес объекты усадебно-паркового комплекса в деревне Семково в уставный фонд ООО «СЕО». Комплекс был построен во второй половине 18 века и имеет статус историко-культурной ценности. Но после госрегистрации в 2012 году недвижимость перешла в собственность коммерческой фирмы, где фигурант был фактическим руководителем.





«При этом к ООО „СЕО“ перешло и право постоянного пользования земельными участками площадью 37 га, на которых располагался усадебно-парковый комплекс. Сумма причиненного государству ущерба составила 3,8 млн рублей», — рассказали в Генпрокуратуре.









Также Грозову вменяют то, что он по сговору с «неустановленными лицами» при ввозе машин и других товаров из Германии в адрес издательства и РУВПО уклонился от уплаты таможенных платежей на 212 тысяч рублей.





В итоге мужчине предъявлено обвинение в хищении, уклонении от уплаты таможенных платежей и превышении служебных полномочий. Расследованием занимался центральный аппарат Следственного комитета, все это время фигурант под стражей.



