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Насильника и убийцу нашли спустя 10 лет после совершения преступления

В Гомеле возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, который в 2008 году изнасиловал и убил женщину.

В январе 2008 года был условно-досрочно освобожден от ареста за умышленное причинение менее тяжкого телесного повреждения. В этот же день он сильно выпил и изнасиловал 39-летнюю женщину, при этом обвиняемый сильно ее избил. Женщина скончалась на месте происшествия от закрытой черепно-мозговой травмы.

Тогда следствие провело проверку, на теле убитой были найдены биологические вещества неустановленного мужчины, генотип которого был направлен в республиканскую базу данных.

«В конце 2017 года поступила информация о совпадении обнаруженного ранее генотипа с генотипом обвиняемого. После этого следователи провели ряд процессуальных действий, назначили повторную генотипоскопическую экспертизу», – сообщил Игорь Пинигин, начальник отдела прокуратуры Гомельской области по надзору за исполнением законодательства управления Следственного комитета Республики Беларусь по Гомельской области.


Мужчину обвиняют в убийстве с особой жестокостью, в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера, передает belsat.eu


18:02 25/05/2018






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