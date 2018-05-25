Куда переедет рынок "Ждановичи"?

А по ночам в 2000-х в «Жданах» бойко торговали оптом огурцами, помидорами и другой овощной снедью. И хозяйки, не имеющие дач, погоняли мужей на полуночные подвиги: закупать витамины для массированных домашних солений-варений.





В какой-то степени романтическое было время. Не очень упорядоченное, со своими изъянами-обманами, но нестандартное. Огромный рынок — проверка на внимательность и сообразительность. Можно на грош пятаков набрать, но и облапошить способны ушлые торговцы.





Сколько продержится еще классический формат торговли из 1990-х? Наверное, недолго. По крайней мере, рядом с заказником «Лебяжий». Участки, на которых сегодня располагаются одноименный торговый дом, «Поле чудес» для подержанных товаров и плодоовощной рынок, выставили на аукцион. Под жилую застройку.





Куда после продажи отправятся фуры с овощами и фруктами — пока до конца непонятно. Корреспонденты « Рэспублікі » искали ответы на волнующие всех вопросы.





Уходящее прошлое





Торговый дом «Ждановичи» — настоящий мегаполис. Там есть свои кварталы. Более комфортабельные и респектабельные расположились между улицей Тимирязева и железнодорожными путями. Многоэтажные торговые центры если не окончательно вытеснили, то с каждым годом все больше поджимают лоточно-палаточную торговлю. Но на другой стороне улицы время будто остановилось. Проходишь огромную стоянку, проникаешь через проем в заборе в «Лебяжий» и будто перенесся во времена кооперативов, повальной торговли и стихийного предпринимательства.





Выстроившись не совсем ровными шеренгами, вдаль убегают торговые точки — металлические контейнеры. Многие, наверное, пашут еще с перестроечных времен, о чем свидетельствуют жестокая ржавчина и вмятины на боках. Но «старички» еще вполне крепки и распахнутыми двустворчатыми дверями, которые одновременно заменяют и витрину, заманивают покупателя чаем, кофе, макаронами, детскими игрушками, хозяйственной утварью… Чуть дальше ряды с разной мануфактурой, по бокам жмутся фургончики с мясной продукцией… Правда, большого оживления не ощущается. Многие торговцы откровенно скучают над своим товаром.





На плодоовощном рынке и народ побойче, и продавцы несколько шустрее. Снуют между фурами и выставленными ящиками с помидорами, огурцами, баклажанами и кабачками. У одних есть ценники, у других — нет. Жизнь кипит и за машинами. Кто-то слушает музыку явно с восточными напевами по гаджету, переругиваются женщины в повязанных на голову платках и в длинных черных юбках, в кабинах похрапывают водители… Жизнь тут протекает табором: пока все не продастся, машина домой не уезжает. Говорят, большинство по несколько дней живут в кабинах своих фур. Не очень удобно, не совсем гигиенично, зато дешево и практично.





Цены выставлены далеко не у всех «овощников». Иногда бойко торгуются с покупателями. Много иностранцев. Сразу и не разберешь, из какой страны, но многие — из южных областей однозначно. В пустые разговоры не вдаются.





— Не, про аукцион не слышал, — говорит немолодой смуглый мужчина с мягким кавказским акцентом. — Что мне с тобой разговаривать, лучше помидоры покупай. Еще вчера на грядках росли…





Покупатели тоже не вдаются в подробности. Мол, надо три ящика баклажанов — кому какое дело, для чего. Внимательно пересчитывают купюры, заносят в замусоленные блокнотики вес каждого ящика. Прислушиваясь к скупым разговорам, понимаешь: отовариваются тут владельцы небольших торговых точек, киосков-лотков, а также ресторанчиков.





Перманентный снос





Торговый дом «Ждановичи» действительно потянет на поселок средней руки — занимает площадь целых 66 гектаров. Из них подавляющее большинство находится в постоянном пользовании. Некогда участок под «Лебяжьим» даже стал предметом уголовного разбирательства о самоуправстве. Но в конечном итоге дело закончилось благополучно.





Слухи о продаже участка тому или иному застройщику ходили из года в год. Но на этот раз все прошло действительно серьезно, и 15 гектаров выставили на аукцион под жилую застройку. Здесь предполагается возвести 60 тысяч квадратных метров. Начальная цена — почти 5 миллионов рублей. Даже очень неплохой старт. В Минском городском центре недвижимости подтвердили: участки в городской черте всегда пользуются спросом. Поэтому аукцион в конце мая, скорее всего, состоится. Тем более лот очень лакомый.





В последние годы застройщикам в основном достаются кварталы с застройкой: серьезное обременение и финансовое, и организационное. Приходится договариваться с владельцами частных участков или жителями старых бараков о компенсациях, выделять им другое жилье. Обязательно не обходится без обид и претензий, некоторые из них заканчиваются даже скандалами, жалобами граждан в разные инстанции, а то и судебными разбирательствами.





С «Лебяжьим» дело обстоит намного проще. По крайней мере, пока. Да, победитель аукциона должен будет компенсировать собственникам сносимые здания и сооружения. Но их-то на 16 гектарах — кот наплакал. Из серьезных стационарных конструкций только офисное здание. Территория заставлена переносками: ларьками, фургончиками, контейнерами и павильонами. Их владельцы могут забрать с собой. Впрочем, некоторые уже не первый раз переезжали со своими «домиками».





Разговоры за шаурмой





На границе «Лебяжьего» и плодоовощного рынка расположена обеденная зона: многочисленные кафешки. От окошечек с шаурмой до роллетных сооружений с претензией на простенький ресторан. Народ тут более разговорчивый.





— Мы раньше на «Экспобеле» работали, — улыбается армянин Ашот, заворачивая в салфетку хот-дог. — Несколько лет назад там такое же движение происходило: несколько раз перемещали с места на место. Если придет застройщик — найдем другое место. Сооружение-то у меня не стационарное, перевезти можно.





А потом доверительно сообщает: фрукты и овощи в розницу лучше покупать не на «Лебяжьем», а в дискаунтере. Получится дешевле. А если брать оптом, то можно выгадать.





— Нас уже лет десять сносят, — вторит ему полнобокая Анна, торгующая колбасами и грудинкой. — Говорят, до 2020 года стройка тут не начнется. А потом видно будет…





О новом адресе переезда торговцев с «Лебяжьего» пока толком ничего неизвестно. Администрация ТД «Ждановичи» об этой проблеме говорит неохотно: мол, здесь много других событий происходит. «Например, недавно открылся магазин сети «Светофор», — вежливо сообщили в маркетинговой службе.





Возможно, просто в Минске окончательно вырождается стихийная, но организованная торговля? Все-таки «Светофор» — серьезное, конкурентное противопоставление лоточникам.





Движение в неизвестном направлении





Олег — предприниматель со стажем. Практически всю свою карьеру бизнесмена занимался поставкой овощей и фруктов. Но он об исчезновении оптового рынка овощей в Минске не печалится. Совсем наоборот. «Только все больше упорядочится», — уверен он. Конкуренция конкуренцией, но торговля с фур вносила некоторую сумятицу. Вроде бы документы у всех продавцов есть, но насколько они в порядке?.. Сомнений много.





Цены таким импортерам удается делать привлекательными. Поэтому к ним и идут мелкие торговцы. С точки зрения экономики, торговля с кузова выгодна: нет издержек на разгрузку в склад-холодильник, его аренду, эксплуатацию… Правда, может страдать качество овощей и фруктов. Но цена сегодня рынки берет. Поэтому такой вид поставок остается жизнеспособным.





Есть и еще одна проблема: по убеждению Олега, многофункциональных логистических центров, рассчитанных на мелкий опт, пока не хватает даже вблизи столицы. Нет, хранилища есть, и в целом их достаточно. Но по своим подходам они больше рассчитаны на обслуживание крупных торговых точек.





Куда переместятся фуры из района «Лебяжьего»? Пока ходит много слухов. Возможно, им найдут какую-нибудь подходящую площадку на территории ТД «Ждановичи». Но не исключено, что тему мелкооптового рынка перехватит одна из ближайших к мегаполису деревень.





Одним из вероятных кандидатов называют населенный пункт Таборы в Минском районе. Находится он всего в нескольких километрах от кольцевой, если ехать по Гродненской трассе. Вроде бы есть даже подходящий пустующий объект — бывший завод железобетонных изделий. Но пока это больше слухи. По крайней мере, о таком проекте в отделе торговли и услуг Минского райисполкома не слышали.





Правда, в Хатежинском сельсовете сказали: возможно, Таборы и примут переселенцев. Работы по подготовке площадки рядом с бетонным заводом ведутся. Но копаются там уже с 2013 года. Хотя не исключено, что предпринимательская среда вынашивает какое-то решение, но еще его окончательно не формализовала и не донесла до властей. Что же, интрига — почти вечная спутница бизнеса.