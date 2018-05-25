Скульптуру "Бабушки с семечками" убрали от главного входа Комаровки
Минчане обратили внимание на исчезнувшую скульптуру "Бабушки с семечками" с Комаровского рынка. Раньше она стояла у входа на крытый рынок, а теперь оказалась на газоне.
tut.by узнал, почему так произошло и когда символ «Комаровки» вернут на место.
Фото с новым расположением культовой скульптуры появилось в инстаграме Комаровского рынка.
Начальник отдела социального развития рынка Иван Ткачук говорит, что скульптуру перенесли из-за капитального ремонта входной группы.
— Мы убрали скульптуру, чтобы строители ее не повредили, не задели. Это только в целях сохранения. Когда работы закончатся, мы вернем ее на место. Ориентировочно — к 3 июля.
17:08 25/05/2018
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