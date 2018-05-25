tut.by узнал, почему так произошло и когда символ «Комаровки» вернут на место.





Фото с новым расположением культовой скульптуры появилось в инстаграме Комаровского рынка.





Начальник отдела социального развития рынка Иван Ткачук говорит, что скульптуру перенесли из-за капитального ремонта входной группы.





— Мы убрали скульптуру, чтобы строители ее не повредили, не задели. Это только в целях сохранения. Когда работы закончатся, мы вернем ее на место. Ориентировочно — к 3 июля.