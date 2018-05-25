У прокуратуры появились претензии к Белорусскому Красному Кресту

Прокуратура провела проверку региональной организации БОКК, во время которой был выявлен ряд нарушений.





В частности, выявлены недостатки при заключении договоров о предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи. Иногда в них указывались несоответствующие действительности или не предусмотренные нормативными актами цели предоставления такой помощи. Эти правонарушения создавали условия для коррупции.





По договорам безвозмездной помощи отдельные предприятия предоставляли Минской областной организации БОКК лекарственные средства, которые не могли выдаваться без рецепта врача.





Кроме этого, были выявлены факты, когда из областной в районные организации направлялись лекарства с практически истекшим сроком годности. Также установлены нарушения в деятельности районных организаций при оказании поддержки социально уязвимой категории граждан из средств иностранной безвозмездной помощи.





При этом в районных организациях БОКК делопроизводство по работе с обращениями граждан и юридических лиц велось ненадлежащим образом.





Прокуратура Минской области по результатам проверки внесла представление председателю Минской областной организации БОКК, в котором потребовала устранить выявленные нарушения, привлечь виновных к ответственности.





К дисциплинарной ответственности были привлечены три должностных лица.











