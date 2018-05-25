Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Изменения в УК Матери 328 ИТ-декрет Условия для бизнеса Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

По Гродно бегала сбежавшая из зоопарка косуля

Необычного туриста горожане заметили сегодня утром – животное, кстати, не выглядело испуганным, скорее, наоборот, заинтересованным и любопытным. Даже спокойно подходило к прохожим.

Как выяснилось позже, косуля выбралась в город, покинув свой вольер в Гродненском зоопарке. Накануне сотрудники зоопарка адаптировали для животного новое помещение. В силу того, что животное размерами отличается от стандартов представителей своего вида – косуля существенно меньше по размерам, по-видимому, из-за природного любопытства она смогла утром пробраться через прутья из вольера и выйти на улицу, пишет grodnonews.by

– Охрана зоопарка, обнаружив пропажу этого любопытного животного, тут же нас уведомила. Мы скоордировались с сотрудниками МЧС и УВД. Обнаружили косулю на улице Доватора. Ее удалось поймать и доставить назад в зоопарк. Сейчас она чувствует себя хорошо. Вольер работники привели в порядок – все бреши ликвидированы, – пояснил заместитель директора Гродненского зоопарка Виталий Гуменный. 


Сейчас косулю можно увидеть в ее новом вольере в секции "Копытных". К слову, с сегодняшнего дня в Гродненском зоопарке можно посмотреть и на новых жителей - из Москвы на постоянное место жительства в Гродно переехали белый какаду, полярная сова, ящерица канадская и редкий триболонотус – сцинк, очень похожий на дракона из "Игры престолов". 

16:44 25/05/2018






(0)
Загрузка...


Блоги
Валерий Щукин
Чудеса: упал на попу, а синяк на голове?
Татьяна Короткевич
Шаг доверия к обществу
Анатолий Лебедько
«Бурбалкі» о потопе, детях на улице,...
Павел Знавец
Вільгельм Кубэ: сапраўднае аблічча.
Игорь Драко
Мировой бардак как гарантия мира
Петр Рудковский
Абсурдныя ўяўленні пра нацыянальную ідэю
Павел Севярынец
ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСІ. Статут ВКЛ
Владимир Подгол
Про что не «ржали» в Вашингтоне «Троянские кони»


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё