По Гродно бегала сбежавшая из зоопарка косуля

Как выяснилось позже, косуля выбралась в город, покинув свой вольер в Гродненском зоопарке. Накануне сотрудники зоопарка адаптировали для животного новое помещение. В силу того, что животное размерами отличается от стандартов представителей своего вида – косуля существенно меньше по размерам, по-видимому, из-за природного любопытства она смогла утром пробраться через прутья из вольера и выйти на улицу, пишет grodnonews.by





– Охрана зоопарка, обнаружив пропажу этого любопытного животного, тут же нас уведомила. Мы скоордировались с сотрудниками МЧС и УВД. Обнаружили косулю на улице Доватора. Ее удалось поймать и доставить назад в зоопарк. Сейчас она чувствует себя хорошо. Вольер работники привели в порядок – все бреши ликвидированы, – пояснил заместитель директора Гродненского зоопарка Виталий Гуменный.









Сейчас косулю можно увидеть в ее новом вольере в секции "Копытных". К слову, с сегодняшнего дня в Гродненском зоопарке можно посмотреть и на новых жителей - из Москвы на постоянное место жительства в Гродно переехали белый какаду, полярная сова, ящерица канадская и редкий триболонотус – сцинк, очень похожий на дракона из "Игры престолов".