Водитель спиртзавода пытался вывезти с предприятия 150 л спирта

Сообщение о возможном правонарушении поступило от охранника мирского филиала ОАО "Гродненский ликеро-водочный завод". Мужчина, работающий на предприятии водителем, вывез с территории завода продукцию без сопроводительных документов.





Рейдовая группа кореличского отделения Департамента охраны задержала автомобиль "Фольксваген". При досмотре в транспортном средстве были обнаружены несколько полиэтиленовых канистр разного объема, в которых находилось 150 л спиртосодержащей продукции на сумму около Br400.



