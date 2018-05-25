-- Олег Анатольевич, а правда, что свидетельство о регистрации Национального университета имени Нила Гилевича выдано на русском?





-- Да. Оказывается, свидетельство о регистрации университета и документ об открытии счета могут выдать только по-русски. И когда Алена Анисим потребовала эти документы на белорусском языке, ей ответили: мол, есть инструкция выдавать только на русском. Документ о регистрации, кстати, мы получали в отделе юстиции Минского горисполкома.





-- Слышала, что скоро запустите университетский сайт….





-- Он уже почти готов. Надеюсь, в следующем месяце же начнут работать сайт, и электронная почта университета.





А осенью мы планируем открыть при университете подготовительные курсы. К счастью, для этого не нужно получать никаких новых лицензий. И если курсы начнутся, например, с 1 октября, считайте, что университет имени Нила Гилевича уже начал свою работу!





-- А лицензию, необходимую для набора студентов и начала обучения, когда планируете получить?





-- Хорошо, если к Новому году все успеем сделать. Нужно тщательно подготовить списки преподавателей, предоставить сведения, сколько докторов и кандидатов наук, закупить учебники, составить учебные программы.





В июле планируем объявить набор на подготовительные курсы. Такие курсы – хорошая подготовка для любого университета. Наши занятия будут проходить на белорусском языке. Например, мы будем готовить специалистов по иностранным языкам через белорусский язык, будем учить сдавать на отлично тесты по-белорусски, будем преподавать историю всемирную и историю нашу по-белорусски.





Разумеется, курсы будут платными. Это даст нам возможность оплатить только труд преподавателей. Ну и ТБМ немного поможем – расценки на аренду подняли, и у Алены Анисим появились долги…





-- Она публично просила помочь. Интересно, откликнулись бизнесмены?





-- Откликаются. Но не только бизнесмены. Пенсионеры несут нам свои последние пять рублей…









-- А где подготовительные курсы будут проходить?





-- У нас, в ТБМ. По закону группа на подготовительных курсах должна быть не больше 12 человек. А у нас свободно 25 садится!





-- С помещением для университета еще не определились?





-- Для того, чтобы была определенность, нужны деньги. Сейчас мы как раз активно занимаемся поиском финансов. И когда во будет решен, то арендовать помещение – раз плюнуть.





-- А вы планируете под университет все-таки арендовать площади? Собственностью принципиально не хотите обзаводиться?





-- Чтобы купить свое помещение, нужны еще большие деньги! Поэтому нам сначала хотя бы арендовать. Но если найдем хорошую финансовую поддержку, то, безусловно, лучше иметь свою крышу над головой. Алена Анисим по этому вопросу, кстати, встречалась с председателем Мингорисполкома Андреем Шорцем, и он сказал: мол, пустых зданий в Минске навалом – были бы деньги!





Правда, не каждое помещение под университет подойдет, тут есть свои стандарты: пожарная безопасность, санитарные нормы и прочее.





Знаю, что некоторые частные университеты арендовали школы и гимназии – занимались во вторую смену. А найти хорошую школу или гимназию в центре Минска, чтобы удобно было добираться, не так уж и сложно. Я, кстати, сам в одном из таких частных университетов некоторое время работал.





-- Лукашенко то ли в шутку, то ли всерьез как-то обмолвился, что ректором Национального университета будет депутат Игорь Марзалюк. Интересно, он оказывает какое-то содействие в создании вуза?





-- Лукашенко говорил про государственный, а мы создаем частный университет. Ректоров частных вузов утверждает министр образования. Утверждает, но не назначает! Поэтому я пока исполняю обязанности ректора…





-- А с Александром Милинкевичем вы сейчас как взаимодействуете?





-- Очень хорошо! Он был в оргкомитете по созданию университета. Сказал, что может преподавать на белорусском, и даже на французском физику. Он в списке наших преподавателей.





-- У меня в университете высшую математику преподавала внучка Якуба Колоса Мария Мицкевич. Иногда она проводила занятия на белорусском языке. Говорила, что еще и на английском свободно может!





-- Мария Михайловна также в нашем списке преподавателей.





Тех, кто готов преподавать математику и физику на белорусском языке, в нашем списке -- не один десяток человек. Некоторые даже на улице подходят, предлагают помощь. Контингент преподавателей от 25 до 80 лет. Один академик Горецкий чего стоит!





А еще больше желающих учиться на белорусском языке. Поэтому решение начале работы белорусского университета – оно больше политическое, чем техническое…











