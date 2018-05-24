Борисовский райисполком решил сэкономить на выпускниках-медалистах
Геннадий Денгалев подписал решение Борисовского районного исполнительного комитета №729 от 7 мая 2018 года, которым корректируется в сторону уменьшения размер выплат выпускникам школ, получившим золотые и серебряные медали за успешную учебу.
В январе 2013 гола райисполком принял «Инструкцию о присуждении ежегодных денежных поощрений Борисовского районного исполнительного комитета учащимся и выпускникам учреждений общего среднего образования». Согласно документу золотые медалисты должны получать денежное вознаграждение в размере 50 базовых величин, а серебряные — соответственно 40.
Вознаграждение должен вручать глава местной вертикали.
Теперь обладатели школьного золота могут рассчитывать только на десять базовых (сегодня это 245 рублей), а серебряные медалисты — на восемь (196 рублей).
Кроме того, решено вообще ликвидировать выплаты победителям районных предметных олимпиад. Ранее школьники и гимназисты, занявшие три призовых места, получали по две, полторы и одной базовой величине соответственно. Теперь не получат ничего.
Все выплаты на поощрение выпускников и учащихся предусматриваются за счет средств районного бюджета по разделу «Образование». А районный бюджет в Борисовском районе дотационный.
13:44 25/05/2018
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